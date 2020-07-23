Okulunda vefat eden müdür yardımcısı son yolcuğuna uğurlandı
Kayseri'de görev yaptığı lisede 55 yaşında hayatını kaybeden müdür yardımcısı Mustafa Sümer'in cenazesi toprağa verildi.
23.07.2020 12:07 | Son Güncelleme: 23.07.2020 12:46
Kayseri'de görev yaptığı lisede 55 yaşında hayatını kaybeden müdür yardımcısı Mustafa Sümer'in cenazesi toprağa verildi.
Şehir Mezarlığında bulunan Hulusi Akar Cami'nde Sümer için cenaze töreni düzenlendi. Kılınan cenaze namazının ardından Sümer'in naaşı, Erkilet Bülbül Pınarı Mezarlığına defnedildi.
Törene, Sümer'in ailesi ve yakınları, İl Milli Eğitim müdür yardımcıları, şube müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.
Furkan Doğan Anadolu İmam Hatip Lisesi müdür yardımcısı Mustafa Sümer, dün okulun koridorundaki kanepede ölmüş halde bulunmuştu.
Kaynak: AA