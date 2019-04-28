Okulun Temizlik Ürünleri Öğrencilerden

Gaziantep'teki Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Bölümü öğrencileri, okullarının ihtiyacı olan temizlik malzemelerini kendileri üretiyor.

Okul Müdürü Hüseyin Özbey, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kimya bölümü öğrencilerinin öğretmenlerinin de desteğiyle temizlik malzemeleri ürettiğini söyledi.

Atıl durumdaki depoyu üretim alanına çevirdiklerini aktaran Özbey, burada 800 kilograma kadar üretim kapasitesi bulunduğunu kaydetti.

Özbey, "Şu an kurumumuzda 14 bina, 4 bin öğrenci var. Binalarımızda öğrencilerimizin yaptığı sıvı sabunu ve yüzey temizleyicisini kullanıyoruz. Çocuklarımız hem okula katkı sağlıyor hem de becerilerini geliştiriyor." dedi.

"Yaparak öğrenmek en etkili yol"

Kimya Teknolojileri Alan Şefi Ökkeş Fahri Dündar da teoriyle pratiği bir arada götürmeye gayret ettiklerini belirtti.

Sadece ders anlatmak yerine çocukların mesleki becerilerine de katkı sunmaya çalıştıklarını vurgulayan Dündar, "Uygulamada el becerilerini geliştirmeye çalışıyoruz. Mühendis ve öğretmen olarak, yaparak öğrenmenin öğrenciler için en etkili yol olduğunu gördüm. Uygulamalı olarak işlediğimiz bu derslerin gelecekleri için de iyi olacağına inanıyorum." diye konuştu.

Öğrencilerden Muhammed Hanifi Kızılpınar da pratik ve teoriği bir arada görmenin mutluluğunu yaşadığını aktardı.

Latif Sever de okulun laboratuvarında sıvı sabun ve yüzey temizleyicisi üreterek, becerilerini geliştirdiklerini ifade etti.

Kaynak: AA