Okulun Temizlik Ürünleri Öğrencilerden

FERİDE PELİN İNAL - Gaziantep'teki bir meslek lisesinin kimya bölümünde okuyan öğrenciler, hem uygulamalı eğitim alıyor hem de okullarının ihtiyacı olan temizlik malzemelerini üretiyor.

Yavuz Sultan Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kimya bölümü öğrencileri, okulun laboratuvarında başta sıvı sabun, oda spreyi, kolonya olmak üzere birçok temizlik malzemesinin üretimini yapıyor.

Teorik eğitimlerini sınıfta, uygulamalı eğitimlerini laboratuvarda gerçekleştiren öğrenciler, aldıkları eğitimi pratiğe dökerek okullarının ihtiyaçlarının karşılanmasına da katkı sağlıyor.

Okul müdürü İrfan Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kimya bölümü öğrencilerinin öğretmenlerinin de desteğiyle temizlik malzemeleri ürettiğini söyledi.

Öğrencilerin deneysel olarak çalışmalar yaptığını anlatan Doğan, "Öğrencilerimiz kimya bölümünde oda spreyi, kolonya, sıvı sabun gibi okulun ihtiyacı olan ürünleri yapıyorlar. Bunları ilk biz deniyoruz. Sonra da okulumuzda kullanıyoruz. Bu uygulamayı projeye dökerek 15 okulun temizlik malzemesi ihtiyacını da karşılamak istiyoruz." dedi.

"Öğrencilerimizi sektöre adapte ediyoruz"

Kimya Teknolojileri Alan Şefi Cem Çakır ise okulun meslek lisesine dönüşmesinin ardından yaklaşık 2 yıldır üretim yaptıklarını bildirdi.

Okullarının ihtiyacına göre ürün geliştirdiklerini anlatan Çakır, şunları kaydetti:

"Burada profesyonel amaç gütmüyoruz. Okulumuzun ihtiyaçları doğrultusunda gerekli olan temizlik ürünlerini temin ediyoruz. Bazen yaptıklarını evlerine de götürüyorlar. Bu da kendilerini çok memnun ediyor. Asıl amacımız öğrencilerimizi sektöre adapte etmek. 10. sınıftan itibaren uygulamalı eğitime başlıyorlar. Ekip ruhuyla, teorik ve uygulamalı olarak onları hayata hazırlıyoruz. Öz güvenleri gelişiyor. Gelecek için kazanım sağlıyorlar. Ürettikleri malzemeleri okulumuzda da kullanıyoruz."

"Derslerimizi daha kolay öğreniyoruz"

Öğrencilerden Eda Nur Kılıç da yaklaşık bir yıldır uygulamalı ders aldığını söyledi.

Sıvı sabun, kolonya, oda parfümü başta olmak üzere temizlikle ilgili her şeyi yapmaya çalıştıklarına dikkati çeken Kılıç, "Kimya çok eğlenceli bir bölüm. İşimizi severek yapmayı öğrendik. Renkli olduğu için çok güzel oluyor. Yaptıklarımızı ilk biz deniyoruz. Ailemize de götürüyoruz. Onlar da bölümü bitirmem için beni çok destekliyorlar. İleride kimya mühendisi olmak istiyorum." diye konuştu.

Eray Çalışkaner de öğretmenlerinin yardımıyla üretim yaptıklarını belirterek, ileride kimyager olmak istediğini dile getirdi.

Suna Yüksel de bölümünde çok mutlu olduğunu kaydederek, "İyi ki başlamışım diyorum. Burada sıvı sabun, kolonya, oda parfümü yapıyoruz. Okuldaki öğrencilerin de kullanmasını sağlamak için lavabolara koyuyoruz. Arkadaşlarımızı da kimya bölümüne yönlendiriyoruz. Yaptıklarımızı eve götürdüğümde ailem de çok memnun oluyor. İleride bir fabrikada üretim yapmak istiyorum. Uygulama eğitimi olduğu için derslerimizi daha kolay öğreniyoruz." ifadelerini kullandı.