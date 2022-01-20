Karın ağırlığına dayanamayan spor salonunun çatısı böyle çöktü

Karın ağırlığına dayanamayan spor salonunun çatısı böyle çöktü O anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi Kahramanmaraş'ta kar yağışı sonrası bir okulun spor salonu çöktü.