Karın ağırlığına dayanamayan spor salonunun çatısı böyle çöktü - Haberler
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Karın ağırlığına dayanamayan spor salonunun çatısı böyle çöktü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Karın ağırlığına dayanamayan spor salonunun çatısı böyle çöktü O anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi Kahramanmaraş'ta kar yağışı sonrası bir okulun spor salonu çöktü.

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Karın ağırlığına dayanamayan spor salonunun çatısı böyle çöktü

O anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta kar yağışı sonrası bir okulun spor salonu çöktü. O anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Olay, Onikişubat İlçesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Spor Tesisinde meydana geldi. Henüz inşaat aşamasında olan okuldaki 350 metrekarelik spor salonunun çatısı, karın ağırlığına dayanamayarak çöktü.

Güvenlik kamerasının dış cepheden görüntülediği olayda maddi hasar oluşurken, olayda can kaybı yaşanmadı.

Karın ağırlığına dayanamayan spor salonunun çatısı böyle çöktü

Karın ağırlığına dayanamayan spor salonunun çatısı böyle çöktü

Karın ağırlığına dayanamayan spor salonunun çatısı böyle çöktü

Karın ağırlığına dayanamayan spor salonunun çatısı böyle çöktü

Karın ağırlığına dayanamayan spor salonunun çatısı böyle çöktü

İhlas Haber Ajansı / Halil Ulubey - Son Dakika Haberleri

İmam Hatip Liseleri, Kahramanmaraş, kar, 3. Sayfa, Güncel, Haber

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