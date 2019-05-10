Okulun Sığınağında Şampiyonlar Yetişti

FERİDE PELİN İNAL - Gaziantep'te Galip Deniz Ortaokulunun atıl durumundaki sığınağında kurulan dart salonunda yetişen sporcular, başarılarıyla göz dolduruyor.

Okul müdürü Tolga Tekcan ile beden eğitimi öğretmeni Kerem Genç öncülüğünde, öğrencilerin matematik becerisini geliştirmek ve yeteneklerini keşfetmelerini sağlamak amacıyla okulun atıl durumdaki sığınağı, 3 yıl önce spor salonuna dönüştürüldü.

Burada yaptıkları antrenmanlarla başarıyı yakalayan öğrenciler, bölge ve il birinciliklerinin arından Adana'da 21-22 Mart tarihlerinde gerçekleştirilen Okullar Arası Dart Türkiye Birinciliği müsabakalarından yıldız erkekler kategorisinde altın madalyayla döndü.

Galip Deniz Ortaokulu Müdürü Tolga Tekcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okulda dart alanında yetenekli öğrencileri fark ettikten sonra çalışmalara başladıklarını anlattı.

Atıl durumdaki sığınağı dart salonuna çevirdiklerini aktaran Tekcan, "Öğrencilerimizin sportif alandaki yeteneklerini fark etmek için uygun bir yer arayışına girdik ve bu salonu düzenledik. Sadece dart alanında değil, jimnastik, badminton gibi alanlarda da başarılar elde ettik. Öğrencilerimizin çeşitli sporlara yetenekleri var. Dartla elde edilen başarılar, öğrencilerin şevkini artırdı." ifadelerini kullandı.

Genç: "Kupalara ambargo koyduk"

Beden eğitimi öğretmeni Kerem Genç, okullarının dezavantajlı bir bölgede bulunduğunu, çocukların spor yapacağı alanların kısıtlı olması nedeniyle sığınak alanını dart salonuna çevirdiklerini söyledi.

Alanı düzenledikten sonra çalışmalara başladıklarını dile getiren Genç, "Gerekli ekipmanlarımızı da sağladıktan sonra disiplinli bir şekilde antrenmanlarımızı yapmaya başladık. 5 kişilik erkek takımız, bu yıl Adana'da düzenlenen Yıldız Erkekler Türkiye Şampiyonası'nda birinci, Erzincan'daki Bölge Şampiyonası'nda ikinci, Gaziantep'teki Okullar Arası İl Şampiyonası'nda birinci oldu. Ekip ruhuyla başarıldı. Hemen hemen her gün çalıştık. Öğrencilerimizin bireysel dereceleri de var. İl genelinde kupalara ambargo koyduk." değerlendirmesinde bulundu.

Genç, dart sporunun öğrencilerin gelişimine katkısına değinerek, şunları kaydetti:

"Dart, dört işlem becerilerini, karar verme mekanizmalarını geliştirerek öğrencileri sosyalleştiren bir spor. Öğrenciler spora başladıktan sonra kendilerini daha rahat ifade etmeye başladı. Spor sayesinde birçok il gezdiler. Bu onların ufkunu daha da genişletti. Şu anda matematiksel becerileri yüksek derecede. Öğrencilerimin milli takım düzeyine gelmelerini temenni ediyorum. Gaziantep Valisi Davut Gül'ün 'Spor Şehri Gaziantep' projesi de ufkumuzu açtı."

Temtek: "Hedefim milli takım"

Okulun Dart Erkek Takımı Kaptanı Serhat Temtek, beden eğitimi öğretmenlerinin yönlendirmesiyle dart sporuna başladığını aktardı.

Başarılı olmak için çok çalıştıklarını dile getiren Temtek, "Antalya'da katıldığımız bir müsabakada başarısız olduktan sonra çok çalıştık. Pazar günü hariç her gün antrenman yaptık. Evde dahi çalışıyoruz. Büyük emekler sonucu Türkiye şampiyonu olmayı başardık. Bundan sonraki hedefim milli takıma girebilmek." değerlendirmesinde bulundu.

Okulun 7. sınıf öğrencisi İlker Hızırkan da arkadaşlarının yönlendirmesiyle dartla tanıştığını, bu spor sayesinde her anlamda önemli aşama kaydettiğini anlattı.

Kaynak: AA