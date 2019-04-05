Okulun Koridorları Diğer Okullara Örnek Oldu

DİYARBAKIR'da Selahaddini Eyyubi İlkokulu'nun koridorları, öğrencilerin öğrendiklerini pekiştirmesi amacıyla uzay, bilim ve İngilizce dil sokaklarına dönüştürüldü. Müdür Yardımcı Remzi Tekin, diğer okul öğretmenlerinin kendi öğrencilerini getirip koridorlarda gezdirmek istediğini söyledi.

Merkez Bağlar ilçesi Selahaddini Eyyubi İlkokulu'nda yönetici ve öğretmenlerin geliştirdiği '5 Ayaklı Sokak' projesi kapsamında koridorlar, uzay, bilim ve İngilizce dil sokaklarına çevrildi. Çocukların öğrendiklerinin pekiştirilmesini görsel olarak sağlamayı amaçlayan projenin büyük ilgi gördüğünü belirten Müdür Yardımcısı Remzi Tekin, diğer okul öğretmenlerinin kendi öğrencilerini getirip koridorlarda gezdirmek istediğini söyledi. Görsel ağırlıklı temaların çocuklar için daha ilgi çekici olduğunu aktaran Tekin, Türkiye, matematik ve botanik sokağı çalışmalarının da devam ettiğini kaydetti. Tekin, amaçlarının 6-11 yaş aralığındaki çocukların daha çok algılarını geliştirerek onlarda bir farklılık yaratma çabası olduğunu ifade ederek, "Tabi bu çalışmaları yaparken görsel algı temalarına ağırlık verdik. Bu çalışmalarımızı bitirdiğimiz vakit derslerde öğretilenlerin pekiştirileceğini düşünüyorum. İçinde bulunduğumuz sokakta çocuklarımız evrende ve uzayda bir güneş sistemi olduğunu ve içinde yaşadığımız gezegenin de bunun bir parçası olduğunu bu sokakta öğreniyor. Bu zaten müfredatımızda olan bir konu ama çocukların bu görsellere dokunarak, bakarak öğrenmesi ayrı bir farkındalık oluşturuyor" dedi.

'BU KADARINI BİZ DE BEKLEMİYORDUK'

Okul içi bir çalışma olmasına rağmen çok güzel tepkiler aldıklarını dile getiren Tekin, "Bağlar İlçe Kaymakamı Barış Demirtaş ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Fikret Elaltuntaş okulumuzu ziyaret ettikten sonra projemiz diğer okullarda da duyuldu. Hatta bir öğretmen arkadaşımız 'Öğrencilerimi getirip okulu gezdirebilir miyim?' diye sordu. Bu tip etkileri de oldu. Açıkçası bu kadarını biz de beklemiyorduk" diye konuştu.

Tekin, son olarak okulun bodrum katında sanat atölyesi açma projelerinin olduğunu ve ağırlıklı olarak bu proje üzerinde çalıştıklarını da sözlerine ekledi.

- Diyarbakır

Kaynak: DHA