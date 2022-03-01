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Okulun kazan dairesindeki duman panikletti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Okulun kazan dairesindeki duman panikletti

Aydın'ın Efeler ilçesindeki Halide Hatun İlkokulu'nun kazan dairesinde oluşan yoğun duman okul idarecilerini ve öğrencileri panikletti.

EFELER, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Efeler ilçesindeki Halide Hatun İlkokulu'nun kazan dairesinde oluşan yoğun duman okul idarecilerini ve öğrencileri panikletti.

Olay, Girne Mahallesi'ndeki Halide Hatun İlkokulu'nda saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, okulun kazan dairesinde yoğun duman kapladı. Okulun bodrum katından dumanların yükseldiğini fark eden yetkililer durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yaptıkları incelemelerde dumanların elektrik kablolarında oluşan kısa devre sonucu oluştuğunu tespit ederken, olayda can ve mal kaybının olmaması teselli kaynağı oldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Okulun kazan dairesindeki duman panikletti

Okulun kazan dairesindeki duman panikletti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

112 Acil Çağrı, İtfaiye, Efeler, Aydın, 3. Sayfa, Haberler

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