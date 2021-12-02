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Okulun kazan dairesinde yangın çıktı, camdan atlayan öğretmen yaralandı

Demirören Haber Ajansı / Ahmet Atmaca - Haberler | Güncel
Okulun kazan dairesinde yangın çıktı, camdan atlayan öğretmen yaralandı

GAZİANTEP'te, bir okulun kalorifer kazan dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin iki saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

GAZİANTEP (DHA) - GAZİANTEP'te, bir okulun kalorifer kazan dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin iki saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Çıkan yangında 1 öğretmen ve 3 öğrenci dumandan etkilendi, panikle camdan atlayarak ağacın üzerine düşen bir öğretmen de yaralandı.

Yangın, öğle saatlerinde Alaybey Mahallesi'nde bulunan Cumhuriyet İlkokulu'nda meydana geldi. Okulun kazan dairesinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alev ve dumanları fark eden öğretmenler durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bu sırada okulu saran duman sırasında öğrenciler tahliye edilirken, müdür yardımcılığı da yapan öğretmen Osman Doğar, panik yaşayarak bulunduğu ikinci katın penceresinden bahçedeki ağacın üzerine atladı. Yaralanan öğretmen hastaneye kaldırılırken, okuldaki 250 öğrenci ise tahliyelerinin ardından evlerine gönderildi. Haber i alarak okula gelen bazı veliler tedirginlik yaşayarak gözyaşı dökerken, yangın sırasında dumandan etkilenen 3 öğrenci ile bir öğretmene ambulansta oksijen takviyesi uygulandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen ve maddi zarara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.


- Gaziantep
Okulun kazan dairesinde yangın çıktı, camdan atlayan öğretmen yaralandı

Okulun kazan dairesinde yangın çıktı, camdan atlayan öğretmen yaralandı

Okulun kazan dairesinde yangın çıktı, camdan atlayan öğretmen yaralandı

Okulun kazan dairesinde yangın çıktı, camdan atlayan öğretmen yaralandı

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