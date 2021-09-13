Okulun kalorifer kazanını ihalesiz sattıkları iddiasıyla 2 kamu görevlisi hakkında soruşturma başlatıldı

Tunceli'de tadilatta olan okulun kalorifer kazanını ihalesiz sattıkları iddia edilen iki kamu görevlisi hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, bazı haber organları ve sosyal medyada Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde görevli iki kamu personelinin tadilatta olan okulun kalorifer kazanını ihalesiz sattıkları yönünde haberler in yer aldığı belirtildi.

Konuyla ilgili kamuoyunu bilgilendirme gereğinin hasıl olduğu kaydedilen açıklamada, "Bahsi geçen iddia hakkında Valiliğimizce gerekli soruşturma geçtiğimiz ay başlatılmış olup halihazırda devam etmektedir. Soruşturma neticesinde gerekli işlem tesis edilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyulur." ifadelerine yer verildi.