Okulun kalorifer kazanını ihalesiz sattıkları iddiasıyla 2 kamu görevlisi hakkında soruşturma başlatıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Okulun kalorifer kazanını ihalesiz sattıkları iddiasıyla 2 kamu görevlisi hakkında soruşturma başlatıldı

AA / Sidar Can Eren - Haberler | Güncel
Okulun kalorifer kazanını ihalesiz sattıkları iddiasıyla 2 kamu görevlisi hakkında soruşturma başlatıldı

Tunceli'de tadilatta olan okulun kalorifer kazanını ihalesiz sattıkları iddia edilen iki kamu görevlisi hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Tunceli'de tadilatta olan okulun kalorifer kazanını ihalesiz sattıkları iddia edilen iki kamu görevlisi hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, bazı haber organları ve sosyal medyada Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde görevli iki kamu personelinin tadilatta olan okulun kalorifer kazanını ihalesiz sattıkları yönünde haberler in yer aldığı belirtildi.

Konuyla ilgili kamuoyunu bilgilendirme gereğinin hasıl olduğu kaydedilen açıklamada, "Bahsi geçen iddia hakkında Valiliğimizce gerekli soruşturma geçtiğimiz ay başlatılmış olup halihazırda devam etmektedir. Soruşturma neticesinde gerekli işlem tesis edilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyulur." ifadelerine yer verildi.

AA / Sidar Can Eren - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Ertuğrul Gazi Devlet Bahçeli Uğur İbrahim Altay
Magazin Gülşen Müge Anlı Deniz Akkaya Yıldız Tilbe
Spor Şenol Güneş Ali Koç Ozan Tufan Rıza Çalımbay Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Mahmut Özer Münir Karaloğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Okulun kalorifer kazanını ihalesiz sattıkları iddiasıyla 2 kamu görevlisi hakkında soruşturma başlatıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.09.2021 19:22:31. #1.17#