Okulun ilk günü Doodle oldu, Google okulun ilk gününü unutmadı!
Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi nedeniyle okullarda verilen yaklaşık bir buçuk yıllık ara bugün sona erdi. Okulun ilk günü yeni eğitim dönemi başladı. Google da öğrenciler ve veliler için önemli günü Doodle ile kutladı. Google okulun ilk gününü unutmadı ve okulun ilk günü Doodle oldu.
Özel günleri yayınladığı Doodle'larla anan Google, okulun ilk gününü de unutmadı. Milyonlarca öğrencinin heyecan içerisinde uyanarak gittiği okullarında yeni eğitim döneminin ilk günü 6 Eylül Pazartesi günü başladı. Arama motoru Google, okulların açıldığı 6 Eylül Pazartesi gününü doodle ile kutladı. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.
GOOGLE, 6 EYLÜL PAZARTESİ GÜNÜNÜ DOODLE İLE KUTLADI.
Doodle, kelime anlamı olarak 'karalama' demektir. Doodle günümüzde, arama motoru Google'ın ana sayfasında 'Google' yazan logosunun sanatsal ve ilgi çeken tasarımlarına dönüşmesi anlamına geliyor.
Google da öğrenciler ve veliler için önemli günü doodle ile kutladı.
ARA TATİL NE ZAMAN? OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
*1. dönem ara tatili 15-19 Kasım,
*Yarıyıl tatili 24 Ocak-4 Şubat, Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.
*2. dönem ara tatili 11-15 Nisan,
* Karneler 17 Haziran 2022'de dağıtılacak