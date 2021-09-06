Okulun ilk günü Doodle oldu, Google okulun ilk gününü unutmadı!

Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi nedeniyle okullarda verilen yaklaşık bir buçuk yıllık ara bugün sona erdi. Okulun ilk günü yeni eğitim dönemi başladı. Google da öğrenciler ve veliler için önemli günü Doodle ile kutladı. Google okulun ilk gününü unutmadı ve okulun ilk günü Doodle oldu.