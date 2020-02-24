Okulun ilk ders zilinde depremde hayatını kaybeden arkadaşlarını andılar
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Okulun ilk ders zilinde depremde hayatını kaybeden arkadaşlarını andılar

Elazığ Hıdır Sever Anadolu Lisesi'nde eğitime başlanması Öğrencilerin sırada beklemesi Öğrencilerin okula girmesi Depremde vefat eden Senanur Demir için masasına karanfil bırakılması Sınıfta Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesi Senanur'un arkadaşlarından Tuba Pekdal'ın konuşması ELAZIĞ...

24.02.2020 09:38 | Son Güncelleme: 24.02.2020 09:40
Okulun ilk ders zilinde depremde hayatını kaybeden arkadaşlarını andılar

Hıdır Sever 'nde eğitime başlanması

Öğrencilerin sırada beklemesi

Öğrencilerin okula girmesi

Depremde vefat eden Senanur Demir için masasına karanfil bırakılması

Sınıfta Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesi

Senanur'un arkadaşlarından Tuba Pekdal'ın konuşması ELAZIĞ - Elazığ'da yarı yıl tatilinin ardından deprem nedeniyle ara verilen eğitim öğretimin yeniden başladığı okulda depremde hayatını kaybeden 15 yaşındaki Senanur Demir'in sınıfında fotoğrafı sırasına bırakıldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Okulun ilk ders zilinde depremde hayatını kaybeden arkadaşlarını andılar
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