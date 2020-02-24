Okulun ilk ders zilinde depremde hayatını kaybeden arkadaşlarını andılar
Elazığ Hıdır Sever Anadolu Lisesi'nde eğitime başlanması Öğrencilerin sırada beklemesi Öğrencilerin okula girmesi Depremde vefat eden Senanur Demir için masasına karanfil bırakılması Sınıfta Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesi Senanur'un arkadaşlarından Tuba Pekdal'ın konuşması ELAZIĞ...
Elazığ Hıdır Sever Anadolu Lisesi'nde eğitime başlanması
Öğrencilerin sırada beklemesi
Öğrencilerin okula girmesi
Depremde vefat eden Senanur Demir için masasına karanfil bırakılması
Sınıfta Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesi
Senanur'un arkadaşlarından Tuba Pekdal'ın konuşması ELAZIĞ - Elazığ'da yarı yıl tatilinin ardından deprem nedeniyle ara verilen eğitim öğretimin yeniden başladığı okulda depremde hayatını kaybeden 15 yaşındaki Senanur Demir'in sınıfında fotoğrafı sırasına bırakıldı.