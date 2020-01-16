Okulun "Filiz Abla"sı minik bedenleri ısıttı

16.01.2020 12:18 | Son Güncelleme: 16.01.2020 12:38

Siirt'te 3 ay önce geçici temizlik görevlisi olarak bir okulda işe alınan Filiz Sevük Polat, sosyal medyadaki çağrısıyla okuldaki bütün öğrencilere giyim yardımı yapılmasını sağladı.

Siirt Çalışma ve İş Kurumu'nun (İş-Kur) Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında merkez Doğan Mahallesi'ndeki Selahaddin Eyyubi Anaokulu'nda görevlendirilen Polat, öğrencilerle kurduğu sıcak iletişim sayesinde "Filiz Abla" olarak anılmaya başlandı.

Okuldaki bazı minik öğrencilerin bot ve montlarının olmadığını görmesi üzerine harekete geçen Polat, sosyal medyadan bazı hayırseverlerle temasa geçti.

Polat'ın karşılık bulan çağrısıyla 5 derslikli okulda eğitim gören 120 öğrenciye sosyal sorumluluk projelerini hayata geçiren Kadıköy Gönüllüler Kahvesi'nden bir hayırseverin desteğiyle bot ve mont ulaştırıldı.

Okul Müdürü Rıdvan Palan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Polat'ın sevgi dolu ve çevresine pozitif enerji veren biri olduğunu söyledi.

Günlük işlerini başarılı bir şekilde sürdüren Polat'ın çocuklara olan yaklaşımını takdir ettiklerini anlatan Palan, okuldaki çocuklar üşümesin diye Polat'ın sosyal medyadan yaptığı çağrı ve paylaşımlarının sonuç verdiğini belirtti.

Palan, "Hayırsever bir kadın okulumuza bot ve mont gönderdi. Çocuklarımıza dağıttığımız bu giysi ve ayakkabılar küçük bedenleri ısıttı. İnşallah önümüzdeki zamanlarda bu yardımlar devam edecek. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Polat da okuldaki işlerinin yanı sıra öğrencilere daha fazla faydalı olmak için çalışmaya gayret ettiğini dile getirdi.

Öğrencilerin kışlık giyecek ve ayakkabı ihtiyacının karşılanması için bir şeyler yapması gerektiğini düşündüğünü ve böylece sosyal medyadan çağrı yaptığını anlatan Polat, sosyal medyadan temasa geçtiği bir hayırsevere ulaştığını aktardı.

Polat, şöyle konuştu:

"Sosyal medyadan bir hayırsevere ulaştım. Durumu okul yönetimine bildirdik, kendileri de kabul edince yardım geldi. Kendisi hiç tanımadığı Siirt'e ve öğrencilere yardımda bulundu. Allah'ın izniyle bizim çocuklarımız da büyüdüklerinde başka çocukların bedenlerini ısıtacaktır."

Çocuklara destek verilmesinin kendisini çok mutlu ettiğini dile getiren Polat, herkesin ihtiyaç sahiplerine el uzatması gerektiğine değindi.

Polat, sözlerini şöyle tamamladı:

"Adapazarı'ndan eşimin işi nedeniyle 3 yıl önce buraya yerleştim. Çocuklar okumak istiyor. Çocuklara dört elle sarılalım. Onlar başarıya, eğitime ve sevgiyi çok açlar. Kadıköy Gönüllüler Kahvesi'nden hayırsever iş insanı Seda Akpınar Şenyuva'ya ve dernek yöneticilerine çok teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA