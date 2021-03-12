Okulun elektriğini karşılayıp, fazlasını satmaya başladılar
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Okulun elektriğini karşılayıp, fazlasını satmaya başladılar

12.03.2021 11:17 | Son Güncelleme: 12.03.2021 11:43
Okulun elektriğini karşılayıp, fazlasını satmaya başladılar

Burhaniye ilçesi Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün çatısına kurulan güneş enerjisi panelleri ile 300 öğrencinin eğitim gördüğü okulun elektriği karşılanıyor.

Burhaniye ilçesi Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün çatısına kurulan güneş enerjisi panelleri ile 300 öğrencinin eğitim gördüğü okulun elektriği karşılanıyor. Güney Marmara Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle hazırlanan proje ile yaklaşık 7 ayda 10 bin lira gelir sağlanırken, okul, aylık yaklaşık 2 bin lira dolayındaki elektrik faturalarından da kurtuldu.

Burhaniye Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Gürhan Kuştutan, "Proje sayesinde okulumuzun elektrik ihtiyacını karşılarken, elektrik satışına da başladık. Gerekli ödeneği sağlayarak okulumuzun diğer çatısına da panel kurmak istiyoruz" diye konuştu. Projenin Balıkesir'de ilk olduğunu anlatan müdür Kuştutan, "2020 yılında Güney Marmara Kalkınma Ajansının desteğiyle hazırladığımız ve 'Güneşten Üret Kendin Tüket' adını verdiğimiz proje geçtiğimiz yılın Haziran ayında hizmete girdi. Güneş Enerjisi Santralımızdan yaklaşık 7 ayda 10 bin liralık elektrik satışı yaptık. Bu arada aylık 2 bin tutan faturalardan da kurtulmuş olduk. Şu anda kapasiteyi artırma çalışmalarımız devam ediyor. Bu da olursa daha iyi kapasite ile daha çok gelir elde edeceğiz. Bunun yanında proje sayesinde oluşturduğumuz atölye ve laboratuarlarda öğrencilerimiz eğitim görmektedir. Pandemi nedeniyle eğitimlere 12. sınıflarla devam ediyoruz. Amacımız, daha nitelikli eğitim vermektir. Bunu da gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ajansın sayesinde, uzun yıllar kullanılacak bir atölyeye de sahip olduk. Bu noktada İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Burhaniye Kaymakamlığı ve paydaşlarımız olan Burhaniye Ticaret Odası ile Sever Makine'nin de katkıları ile güzel bir proje oluşturduk. Artan bir ivme ile projenin olumlu katkılarını görüyoruz" dedi. - BALIKESİR

Okulun elektriğini karşılayıp, fazlasını satmaya başladılar
Okulun elektriğini karşılayıp, fazlasını satmaya başladılar
Okulun elektriğini karşılayıp, fazlasını satmaya başladılar
Okulun elektriğini karşılayıp, fazlasını satmaya başladılar
Okulun elektriğini karşılayıp, fazlasını satmaya başladılar
Okulun elektriğini karşılayıp, fazlasını satmaya başladılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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