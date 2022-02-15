OKULUN DIŞ CEPHESİ RÜZGARDAN SÖKÜLDÜ - Haberler
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OKULUN DIŞ CEPHESİ RÜZGARDAN SÖKÜLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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SAMSUN'un Tekkeköy ilçesinde bir okulun yaklaşık 6 ay önce yapımı tamamlanan dış cephesi, rüzgarın etkisiyle söküldü.

TEKKEKÖY, SAMSUN (DHA) - SAMSUN'un Tekkeköy ilçesinde bir okulun yaklaşık 6 ay önce yapımı tamamlanan dış cephesi, rüzgarın etkisiyle söküldü.

Tekkeköy ilçesinde bulunan Ali Emine Kahvecioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin 6 ay önce yapımı tamamlanan dış cephesi rüzgardan etkilendi. Sökülerek yere düşen parçalar, tehlike saçtı. Olayın akşam saatlerinde olması ve öğrencilerin okulda bulunmaması ise olası bir faciayı önledi. Yüklenici firmanın dış cepheyi yeniden oluşturmak için çalışmalara başlayacağı öğrenildi. Beton parçaların döküldüğü alan ise okul yetkililerince kapatıldı.

OKULUN DIŞ CEPHESİ RÜZGARDAN SÖKÜLDÜ

OKULUN DIŞ CEPHESİ RÜZGARDAN SÖKÜLDÜ

OKULUN DIŞ CEPHESİ RÜZGARDAN SÖKÜLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Anadolu Lisesi, Tekkeköy, Güncel, Haberler

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