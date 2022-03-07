SİNOP (İHA) - Okulun çevresini düzenlenmesi ve onarılması şartıyla mantar üretimi yapıyor

SİNOP Sinop'ta yaşayan Veli Gör (54), okuduğu ilkokulun binasını bakım onarım ve çevre düzenlemesi karşılığında istiridye mantarı üretimi yapıyor.

Merkeze bağlı Mertoğlu köyünde yaşayan Veli Gör, okuduğu ilkokulun binasını İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden çevresini düzenlemesi ve onarması şartıyla anlaşarak mantar üretimine geçti. Mantar üreticisi Veli Gör konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Tahriben 12 yıldır buradayım. İlk 7 yıl kültür mantarı yaptım. Ondan sonra biraz ara verdim. 2019'dan bu yana istiridye mantarına döndüm. Milli eğitim müdürlümüz, valiliğimiz, muhtarlığımız bu okulun bakım onarım çalışmalarını yapmak şartıyla burayı bana verdi. Şuan da istiridye mantarı yetiştiriyorum. Yılbaşından bu zamana kadar bana deseniz ki ne kadar mantar çıktı? Ben derim ki 200 kilogram çıkmadı. Burada hem vakit geçirme amaçlı öyle ahımlı şahımlı bir üretim yapmıyorum. Kendimi oyalıyorum. Haftada bazen 15 bazen 20 kilogram mantar üretiyorum. Bazen hiç olmuyor. Yıllar önce köy muhtarı bana 'Zaten sen burada bu işi yapıyorsun. Sağa sola bakarsın burasıyla ilgilenirsin' dedi. O zaman valimiz ve milli eğitim müdürümüz de gördü. Vatandaşa da bir faydam oluyor. Gelip çok soran oluyor nasıl yaparız diye" dedi.

Mertoğlu Köyü Muhtarı Mustafa Ünal, "Buranın gözetip kollanması gerekiyordu. Veli Gör arkadaşımızın da burada o dönemde tezgahları vardı. Yazık olmasın dedik. Kültür mantarını istiridye mantarına çevirdi. Hobi olarak devam et sen buralara bak temizle sahip çık dedik. Dönemin siyasetçileri de destek çıktılar. Burada yine Tarım İl Müdürlüğü tarafından kurslar verildi. Geçen ki çıkan haberde kira gibi konuşulmuş fakat öyle bir durum yok. Bu zamana kadar kira alınmadı. Köy muhtarlığı olarak bu okuldan 1 TL kira alınmadı. Burası en başından beri Veli Gör isimli şahsa Milli Eğitim tarafından tahsis edildi. Edildiğinde de gene okulların çatılarının onarılması, etrafının temiz tutulması maksadıyla verildi" diye konuştu.