Okulun çatısı yandı, öğrenciler tahliye edildi- Yeniden
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Okulun çatısı yandı, öğrenciler tahliye edildi- Yeniden

SAKARYA'nın Erenler ilçesinde bulunan Akşemsettin İlkokulu ve Ortokulu'nun çatısında bacanın tutuşması sonucu yangın çıktı.

16.12.2019 11:54 | Son Güncelleme: 16.12.2019 11:55
Okulun çatısı yandı, öğrenciler tahliye edildi- Yeniden

SAKARYA'nın ilçesinde bulunan Akşemsettin İlkokulu ve Ortokulu'nun çatısında bacanın tutuşması sonucu yangın çıktı. Öğrenciler okuldan hızla tahliye edilirken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Saat 10.15 sıralarında, Erenler Küçükesence Mahallesi'nde bulunan Akşemsettin İlkokulu ve Ortaokulu'nun bacası tutuştu. Alevler kısa sürede çatıya yayıldı. Yangının başlamasıyla okul idarecileri ve öğretmenler, öğrencileri sınıflarından dışarı çıkarıp, itfaiyeyi aradı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, itfaiye merdiveniyle çatıya yanaşarak, yangına müdahale etti. 2 katlı okulun çatısındaki yandın itfaiye ekiplerinin çabasıyla büyümeden söndürüldü.Erenler Kaymakamı Salih Karabulut ve Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç da okula gelerek, çalışmaları takip etti. Kaymakam Karabulut, çatının en kısa zamanda yeniden yapılacağını belirterek, okulun üst katlarında bulunan sınıflarda eğitim yapılamayacağını, öğrencilerin uygun olan okullara yönlendirileceğini belirtti.Yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA
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