DÜZCE Okulun camından düşen öğrenci yaralandı
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DÜZCE Okulun camından düşen öğrenci yaralandı

18.03.2021 13:46 | Son Güncelleme: 18.03.2021 14:23

Okulun camından düşen öğrenci yaralandıDÜZCE'de okul çıkış saatinde iddialara göre arkadaşlarından geride kalan öğrenci, okulun birinci katında ki pencereden çıkmaya çalışırken düşerek yaralandı.

Okulun camından düşen öğrenci yaralandı

DÜZCE'de okul çıkış saatinde iddialara göre arkadaşlarından geride kalan öğrenci, okulun birinci katında ki pencereden çıkmaya çalışırken düşerek yaralandı.

Olay öğlen saatlerinde Düzce şehir merkezine bulunan Namık Kemal İlkokulu'nda meydana geldi. İlkokul birinci sınıf öğrencisi M.L., okul çıkış saatinde arkadaşlarından geri kaldı. İddialara göre arkadaşlarının önüne geçmek için okulun çıkış kapısı yerine pencereye yönelen M.L., kalabalıkta fark edilmeyerek camı açtı ve aşağı düştü. Öğrencinin düştüğünü gören okul dışındaki velilerin ihbarı üzerine okula acil sağlık ekibi geldi. Öğrencinin ilk müdahalesini okul bahçesinde yapan acil sağlık ekipleri, M.L.?yi ambulans ile Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırdı. Yaklaşık 2 metrelik yükseklikten düşen öğrencinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

DÜZCE Okulun camından düşen öğrenci yaralandı
DÜZCE Okulun camından düşen öğrenci yaralandı
DÜZCE Okulun camından düşen öğrenci yaralandı
DÜZCE Okulun camından düşen öğrenci yaralandı
DÜZCE Okulun camından düşen öğrenci yaralandı
DÜZCE Okulun camından düşen öğrenci yaralandı
DÜZCE Okulun camından düşen öğrenci yaralandı
DÜZCE Okulun camından düşen öğrenci yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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