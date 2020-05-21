Okulun bahçesine 'Tabiat ve Hayvan Bakım Atölyesi' kurdular
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Okulun bahçesine 'Tabiat ve Hayvan Bakım Atölyesi' kurdular

DÜZCE'de, TOKİ Mehmet Akif Ersoy İlkokulu öğretmenleri, öğrencilerin derslerde gördükleri hayvan ve bitkileri gerçek hayatta da görebilmesi için okul bahçesinin bir bölümünde 'Tabiat ve Hayvan Bakım Atölyesi' kurdu.

Okulun bahçesine 'Tabiat ve Hayvan Bakım Atölyesi' kurdular
21.05.2020 10:31 | Son Güncelleme: 21.05.2020 10:32

DÜZCE'de, TOKİ Mehmet Akif Ersoy İlkokulu öğretmenleri, öğrencilerin derslerde gördükleri hayvan ve bitkileri gerçek hayatta da görebilmesi için okul bahçesinin bir bölümünde 'Tabiat ve Hayvan Bakım Atölyesi' kurdu. Öğretmenler, okulların kapalı olduğu dönemde bahçedeki bitki ve hayvanların bakımlarını üstlendi. 

Metek Mahallesi'ndeki TOKİ Mehmet Akif Ersoy İlkokulu öğretmenleri, öğrencilerinin derslerde gördükleri hayvan ve bitkileri birebir görmeleri için okul bahçesinde 'Tabiat ve Hayvan Bakım Atölyesi' oluşturdu. Bahçede biberden karpuza kadar birçok sebze, meyve ve çiçek yetiştirilirken, tavşan, bıldırcın, keçi, tavuk ve köpek gibi hayvanlarını bakımı gerçekleştiriliyor. Öğretmenler bahçenin bakımını öğrencilerle birlikte yapmayı planladı, ancak koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan eğitime geçilince bahçe ve hayvanların bakımları öğretmenlere kaldı. Gönüllü olarak bahçeye gelen öğretmenler, hayvanları besleyerek, bitkilerin bakımını yapıyor.  

Okul Müdürü Hasan Yeşilyurt, "TOKİ Mehmet Akif Ersoy İlkokulu okul yöneticilerimiz, öğretmenlerimiz ve okul çalışanlarımızla birlikte her birinin kendi özelliğine bağlı kalarak tabiat ve tarım alanı dediğimiz bu bahçede 2 hayvanla başladığımız bu alanı geliştiriyoruz. Uzaktan eğitim sürecinde isteyerek ve gönüllü olarak öğretmen arkadaşlarımızla birlikte fayda sağlamaya çalışıyoruz. Öğrencilerimizle yüz yüze eğitimde buluştuğumuzda onlara doğayı, tabiatı, hayvan sevgisini ve hoşgörüyü öğretebilmek adına da farkındalık oluşturmaya çalıştık. Bitki ve sebzeden başlayarak domates, salatalık, karpuz, kavun, biber aklınıza gelecek birçok şeyi ekmeye çalıştık. Aynı şekilde meyvelerin bakımlarını yapmaya çalışıyoruz. Ayrıca hayvanlarla ilgili geliştirme yapmaya çalışıyoruz" dedi. 

Sınıf öğretmeni Nusret Işık ise, "Bitki ve sebzelerin bakımı için çocuklarımıza hazırlamak için buradayız. İnşallah Eylül'de buraları onlara göstereceğiz. Domates, biber, patlıcan, kavun, karpuz, çilek, kabak aklınıza ne gelirse bütün sebzelerden ektik. Tabi bunların en önemli özelliği ata tohumu olmasıdır. Bu virüs hastalığının gösterdiği gibi tarım çok önemli. Geleceğimiz tarım ve tohumlarda. Bir avuç tohum ömür boyu bağımsızlıktır. Bu ata tohumları büyüdükten sonra tekrar onlardan tohum alacağız ve üretime devam edeceğiz. Çocuklara dersleri anlatırken tabi akıllı tahtadan gösteriyorsun tavşan şudur, bu sebze budur, bu hayvan budur diye ama bazı çocuklar belki hayatlarında hiç görmediler. Burada canlı olarak da görüyorlar. Burayı güzel bir şekilde yaşatmayı amaçlıyoruz" diye konuştu. 

 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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