Okulun bahçe duvarının demir korkuluklarını çalan 3 şüpheli yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Okulun bahçe duvarının demir korkuluklarını çalan 3 şüpheli yakalandı

Demirören Haber Ajansı, Burak Emek - Güncel
 - Güncelleme:
Okulun bahçe duvarının demir korkuluklarını çalan 3 şüpheli yakalandı

DİYARBAKIR'da bir lisenin bahçe duvarının yaklaşık 50 metrelik demir korkuluklarını farklı tarihlerde çalan 3 şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

DİYARBAKIR'da bir lisenin bahçe duvarının yaklaşık 50 metrelik demir korkuluklarını farklı tarihlerde çalan 3 şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi'ndeki bir lisenin arka bahçesinin duvarının demir korkulukları çalındı. Okul yöneticileri durumu polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü ve Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Ekipler, şüphelilerin R.A., A.E.G. ve H.Ü. olduğunu belirledi. Farklı tarihlerde, yaklaşık 50 metrelik demir korkulukları çalan 3 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Operasyonda, korkulukların bir bölümü de ele geçirildi.Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.


Okulun bahçe duvarının demir korkuluklarını çalan 3 şüpheli yakalandı

Okulun bahçe duvarının demir korkuluklarını çalan 3 şüpheli yakalandı

Okulun bahçe duvarının demir korkuluklarını çalan 3 şüpheli yakalandı

Okulun bahçe duvarının demir korkuluklarını çalan 3 şüpheli yakalandı

Okulun bahçe duvarının demir korkuluklarını çalan 3 şüpheli yakalandı

Okulun bahçe duvarının demir korkuluklarını çalan 3 şüpheli yakalandı

Okulun bahçe duvarının demir korkuluklarını çalan 3 şüpheli yakalandı

Okulun bahçe duvarının demir korkuluklarını çalan 3 şüpheli yakalandı

Okulun bahçe duvarının demir korkuluklarını çalan 3 şüpheli yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Burak Emek - Güncel

Yenişehir, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title