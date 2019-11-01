Okulun 3. katından düşen öğrenci yaralandı

01.11.2019 14:11

Niğde'de okulun 3. kat penceresinden düşen öğrenci yaralandı.



Edinilen bilgiye göre olay, Niğde merkez 23 Nisan Havacılar Ortaokulunda meydana geldi. 6. sınıf öğrencisi İ.E.M. henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı okulun 3. katının penceresinden düştü. Olayın ardından okula 112 Acil Sağlık ekipleri çağrıldı. İ.E.M. ambulansla Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, öğrencinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - NİĞDE

Kaynak: İHA