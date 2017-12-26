Rize'de "Okulumun Kardeş Camisi Projesi" başlatıldı.



Rize Müftülüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Rize İktisadi Sosyal Çalışmalar ve Eğitim Derneğince hazırlanan projenin tanıtımı, İsmail Kahraman kültür Merkezi'nde yapıldı.



İl Müftüsü İsmail Yalçın, burada yaptığı konuşmada, özellikle yabancı ülkelerin eğitim sisteminin, dini inanışını destekleyici nitelikte olduğuna dikkat çekti.



Projeyle bir farkındalık oluşacağını ifade eden Yalçın, İl Müftülüğü olarak projeye destek verdiklerini ve yapılan çalışmaların olumlu yönde olduğunu belirtti.



İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Hamdi Yılmaz ise kendilerine gelen destek talebini olumlu cevapladıklarını vurgulayarak, projenin destekçisi olacaklarını kaydetti.



Projenin il genelinde bütün okullarda uygulanacağını aktaran Yılmaz, her okulda bir öğretmenin proje yürütücüsü olarak görevlendirildiğini söyledi.



Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Doç.Dr. Yusuf Acuner projenin dini boyutunu, öğretim görevlisi Yrd. Doç.Dr. Fatih Camadan ise projenin eğitim boyutuyla ilgili bilgi verdi.



Proje, il genelinde 250 okul ve 121 camide uygulanacak.