Okulumda "Kan"Panya Var Projesi 53 bin kişiye umut oldu

KONYA (Habermetre) - Okulumda "Kan"Panya Var Projesi iki yılda 17 bin 676 bağışçıyla 53 bin 28 kişiye umut oldu. 11 bin 354 öğretmen kampanya faaliyetlerinde görev aldı.

Valiliğimiz himayelerinde, Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türk Kızılayı Konya Kan Bağışı Merkezi arasında imzalanan iş birliği protokolüyle, Konya İnsan Mektebi Kültür Davamız kapsamında hazırlanan Okulumda "KAN"PANYA Var Projesi'nin iki yıllık çalışmalarının ve istatistiklerinin paylaşıldığı program 9 Aralık 2021 tarihinde Tantavi Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.

Türk Kızılayı Orta Anadolu Bölge Kan Merkezi Müdürü Murat Güler, Meram Tantavi Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türk Kızılay Konya Kan Bağış Merkezi iş birliğiyle yürütülen projenin örnek olduğunu söyledi. Ülke genelinde başarılı birçok projeye imza attıklarını ifade eden Güler, projeye destek verenlere teşekkür etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, kan bağışçısı da yetiştirdiklerini belirterek, "Şehrin bütünleşmesi, canlı olması noktasında projeyle önemli bir yerdeyiz. 2019'da başladık, salgın döneminde dahi arkadaşlarımız destan yazdı. " diye konuştu.

Kurumların birlikte çalışmasının elde edilen başarılarda büyük önem taşıdığına dikkati çeken Büyük, şunları kaydetti: "Okullarımız, öğretmenlerimiz kampanya yapmak istediklerini belirterek, başvuruda bulunuyor. Belirli çalışmalardan sonra öğretmen arkadaşlarımız kendi öğrencileriyle çalışmalar yürütüyor. Öğrencilerimiz de o ayın gündemini evde kampanya olarak belirliyor. İki yılda 17 bin 676 bağışçıyla 53 bin 28 kişiye umut olmuşuz. 11 bin 354 öğretmenimiz kampanya faaliyetlerinde görev aldı. "

Büyük, çalışmanın Kızılay ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün sürdürülebilirliği devamlı kontrol edilen ve canlı tutulan değerli bir proje e olduğunu sözlerine ekledi. Haber Merkezi

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