"Okulumda Kan Bağışla Kahraman Ol" Projesinin Final Etkinliği Yapıldı

Türk Kızılay Kan Bağış Merkezi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalan 'Okulumda Kan Bağışla Kahraman Ol' parolasıyla hayata geçen ve gönüllü kan bağışında farkındalık oluşturmak amacıyla imzalanan iş birliği protokolünün finali bilgilendirme toplantısı ile sona erdi.

Türk Kızılay Kan Bağış Merkezi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalan 'Okulumda Kan Bağışla Kahraman Ol' parolasıyla hayata geçen ve gönüllü kan bağışında farkındalık oluşturmak amacıyla imzalanan iş birliği protokolünün finali bilgilendirme toplantısı ile sona erdi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında projenin hedef kitlesi ve amacı hakkında katılımcılara bilgiler veren Konya Kızılay Kan Bağışı Merkezi Organizatörü Burak Dalbudak, proje kapsamında yapılan etkinliklerle ilgili olarak istatistiki verilerin yer aldığı sunum gerçekleştirdi. Sunumda, hedef kitlenin okul öğretmenleri ve öğrencileri olan projenin halk nezdinde de yoğun bir ilgi gördüğü ve kan bağışı konusunda Karaman halkının katılım düzeyinin çok iyi olduğu ve projenin toplumun tüm kesimlerinde kan bağışının önemine ilişkin önemli bir farkındalık oluşturduğu ifade edildi. Konya Kızılay Kan Bağışı Merkezi tarafından 'Okulumda Kan Bağışla Kahraman Ol' parolasıyla hayata geçen ve gönüllü kan bağışının önemi konusunda okul idarecileri, öğretmenleri, personeli ve öğrencilerinde farkındalık oluşturmak amacıyla 87 okulda düzenlenen etkinlik ile birlikte 2 bin 985 kan bağışçısından alınan 2 bin 450 ünite kan ile 7 bin 350 kişinin hayatını kurtarıldığı ifade edildi. Gerçekleştirilen sunumun ardından Konya Kızılay Kan Bağışı Merkezi Organizatörü Burak Dalbudak, kan bağışı bilincinin toplumda yaygınlaştırılmasına yönelik yürütülen çalışmalara verdiği destek ve katkılar nedeniyle Vali Mehmet Alpaslan Işık'a plaket takdim etti. Vali Işık ve beraberindekiler daha sonra İl Milli Eğitim Müdürlüğü içerisinde kurulan kan alma standını ziyaret ederek kan bağışçılarıyla bir süre sohbet etti. 18 Haziran 2021 Cuma günü gerçekleştirilen proje bilgilendirme toplantısına Vali Mehmet Alpaslan Işık, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, Türk Kızılay Karaman Şube Başkanı Adem Küçükyarma ve daire amirleri katıldı.

Kaynak: Habermetre