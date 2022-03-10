'Okulumda Güçlü Adımlar' projesi çalışmalar kapsamında devam ediyor

Öğrencilere 'okçuluk' ve 'bocce' branşını tanıtmak amacı ile alanında uzman eğitimciler okullarda öğrencilere eğitim veriyor. Bu eğitimler ile öğrencilerin spora olan ilgilerini artırmak hedefleniyor.

'Okulumda Güçlü Adımlar' projesi; okullardaki sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetleri güçlendirerek öğrencilerin özgüvenlerini artırmak, kendilerini ve çevrelerini keşfetmelerine olanak sağlamak ve okullarımızı daha keyifli bir eğitim-öğretim ortamı haline getirmeyi hedeflemektedir. Hedeflere yönelik İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğünün planlayıp başladığı faaliyetler arasında Cumhuriyet Müzesi ziyaretleri,öğretmenlere yönelik spor ve sağlık seminerleri, okullara kitaplık ve kitap desteği ve Halk Müziği Solo Ses Yarışması bulunuyor. Okuma kültürünü geliştirmek adına akademisyen-öğrenci söyleşileri planlandı. Bu projenin sportif ayağı için 'Okçuluk' ve 'Bocce'branşlarında eğitimler planlandı. Bu kapsamda ortaokullarda okçuluk, liselerde bocce tanıtımlarına başlandı. Öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği bu iki branşın tanıtımlarında hem öğrencilerin kendilerini keşfetmesi, sosyalleşmesi, okulun kendilerine farklı fırsatlar sunduğu alanlar olduğunu anlaması hem de tüm eğitim paydaşlarının motivasyonunu artırmak amaçlanıyor. Ayrıca ilçe bazında okullara yönelik enstrüman tanıtımı ve müzik dinletisi, sergiler, sinema etkinlikleri gibi daha birçok etkinlik planlanıyor.

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