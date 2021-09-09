Okulu yıkılan öğrenci velileri yol kapattı
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Okulu yıkılan öğrenci velileri yol kapattı

Okulu yıkılan öğrenci velileri yol kapattı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Cumhuriyet Mahallesinde hasarlı olduğu için yıkılan Seyrantepe İlkokulu, tekrardan yapılmayınca veliler yol kapatarak eylem yaptı.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Cumhuriyet Mahallesinde hasarlı olduğu için yıkılan Seyrantepe İlkokulu, tekrardan yapılmayınca veliler yol kapatarak eylem yaptı.

Olay, Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Seyrantepe Semti Cumhuriyet Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre deprem hasarı oluştuğu iddiasıyla Seyrantepe İlkokulu yaklaşık 2 yıl önce yıkıldı. Yıkımı sonrası okul yapacağı sözünü aldıklarını belirten veliler, pandemi sonrası yüz yüze eğitim başlayınca çocuklarını gönderecek okul bulamadı. İddiaya göre yakın çevrede gittikleri okullarda sayıları yüksek olduğu için öğrencileri alamadıklarını söyleyen veliler, uzak çevrelerdeki okullara ise servis ile öğrenci gönderme zorunda kaldıklarını kaydetti. Aileler yetkililere seslenmek için Silvan yolunu yaklaşık 1 saat kapatarak eylem yaptı, güvenlik güçlerinin iknaları sonrası yol tekrardan trafiğe açıldı.

Velilerden Ayhan Akgün, çocuklarının eğitimden geri kaldığını ve gerekirse Kızılay'ın çadırlarında eğitim verilmesini istediklerini kaydetti. Akgün, "Çocuklarımızın okulu yıkıldı, diğer okula gittiler kabul etmediler. Eşim cezaevinde başka okul için servis parası karşılayamıyorum. Bizim çocuklara çare bulsunlar. 2 yıldır okulu yıkmışlar gerekirse Kızılay çadırları kurulsun çocuklarımıza eğitim verilsin. Sadece çocuklarımıza eğitim istiyoruz. Yapılmazsa yolu yine kapatırız" dedi. - DİYARBAKIR

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Okulu yıkılan öğrenci velileri yol kapattı
Okulu yıkılan öğrenci velileri yol kapattı
Okulu yıkılan öğrenci velileri yol kapattı
Okulu yıkılan öğrenci velileri yol kapattı
Okulu yıkılan öğrenci velileri yol kapattı
Okulu yıkılan öğrenci velileri yol kapattı
Okulu yıkılan öğrenci velileri yol kapattı
Okulu yıkılan öğrenci velileri yol kapattı
Okulu yıkılan öğrenci velileri yol kapattı
Okulu yıkılan öğrenci velileri yol kapattı
Okulu yıkılan öğrenci velileri yol kapattı
Okulu yıkılan öğrenci velileri yol kapattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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