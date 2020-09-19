Okulu temizleyen öğretmenler, öğrencileri bekliyor
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Okulu temizleyen öğretmenler, öğrencileri bekliyor

GAZİANTEP'te, Suboğazı Mahallesi İlk ve Ortaokulu'nda öğretmenler, pazartesi başlayacak olan yüz yüze eğitim öncesi okullarını temizleyerek hazır hale getirdi.

Okulu temizleyen öğretmenler, öğrencileri bekliyor
19.09.2020 08:09 | Son Güncelleme: 19.09.2020 08:13

GAZİANTEP'te, Suboğazı Mahallesi İlk ve Ortaokulu'nda öğretmenler, pazartesi başlayacak olan yüz yüze eğitim öncesi okullarını temizleyerek hazır hale getirdi.

Suboğazı Mahallesi İlk ve Ortaokulu'nda öğretmenler, 240 öğrencinin eğitim göreceği sınıfları kendi evlerinden getirdikleri malzemelerle temizledi. Ellerinde fırça ve paspaslar ile okula gelen öğretmenler, sınıf, tuvalet ve koridorlarını yıkayıp fırçalayarak temizledi. Öğretmenler, çocukların bilgilenmeleri amacıyla maske ve sosyal mesafe kurallarına uymaları için yazılı afişleri koridor duvarlarına yapıştırdı.

Öğretmenlerin gönüllü olarak okulu temizlediklerini ifade eden okul müdürü Adnan Kızılok, "Okulumuzu her yıl biz bu şekilde temizliyoruz. Öğretmen arkadaşlar kendileri gönüllü olarak okulu temizlemek istediler. Tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Öğretmenlerimizin işi sadece eğitim- öğretim değil, tüm köydeki öğrenci velilerle bire bir ilgileniyorlar. Temizliğimizi yaptık. Pandemi ile ilgili görsellerimizi hazırladık. Biz gerekli hazırlıkları yapıyoruz, aynı özveriyi velilerimizden de bekliyoruz. Onlardan çocukların maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uymaları için destek olsunlar. Okulumuza en kısa zamanda öğrencilerimizi bekliyoruz" diye konuştu.'ÇOK ÖZLEDİĞİMİZ ÖĞRENCİLERİMİZİ BEKLİYORUZ'Pandemi nedeniyle öğrencilerinden ayrı kaldıklarını ifade eden okulun İngilizce Öğretmeni Emre Seçer, "Pandemi dolayısıyla öğrencilere temiz bir ortam sağlamaya çalıştık. Tüm öğretmen arkadaşlarımızla birlikte yerleri sildik, tamamen yıkadık. Uzun süre kapalı olduğu için her yer toz olmuştu ama biz el birliği ile temizleyerek eğitime hazır hale getirdik. Artık çok özlediğimiz öğrencilerimizi okulumuza bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Öğretmenlerin ikinci evlerinin okullar olduğunu belirten Sosyal Bilgiler Öğretmeni Sevgi Çakır, "Öğretmenlerin ikinci evleri okullarıdır. Biz burada daha çok vakit geçiriyoruz. Evimizi nasıl temizliyorsak okulumuzu da o şekilde temizledik. Okullarımız kapalı olduğu için temizlik yapılması gerekiyordu. Biz de okulumuzu köpük ve su ile yıkadık. Camları sildik. Öğrencilerin çok dokunacakları kapı kollarını temizleyerek dezenfekte işlemlerini gerçekleştirdik" dedi.


Kaynak: DHA

DHA Editörü - Mustafa KANLI
Mustafa KANLI
DHA Editörü
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