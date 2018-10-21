Okulu Onarıp Çocuklarla Şarkılar Söylediler

Samsun'da, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Bir Projemiz Var Topluluğu üyesi öğrenciler, yardımseverlerden topladıkları malzemelerle Terme ilçesi kırsalındaki bir okulda bakım ve onarım çalışması yaptı.

Üniversite öğrencileri, hayırsever esnaf ile Samsun Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle toplanan malzemelerle Terme ilçesi kırsal yerleşimlerinden Sakarlı Mahallesi'ndeki Şehit Mustafa Özdemir Okulunu onardı.

Yaklaşık 80 kişilik bir ekiple bir ay boyunca projenin gerçekleşmesi için çalışmalarda bulunan grup adına gazetecilere açıklamada bulunan Birgül Işık, projelerine destek veren herkese teşekkür etti.

Işık, "Eksiklerimizi tamamlamak için Samsun esnafından yardım talep ettik, bu noktada oldukça duyarlı davranan Samsun esnafına çok teşekkür ederim." dedi.

Çalışmada, bir grubun okulun dış cephesini boyarken diğer grupların çocuklarla çeşitli etkinlikler düzenlediğini anlatan Işık, "Şarkılar söyledik, oyunlar oynadık. Sağlık atölyesi, çocuk hakları atölyesi, mesleki bilgilendirme atölyesi, eğitici oyun atölyesi gibi atölyelerde etkinlikler düzenlendi." diye konuştu.

Üniversite öğrencilerinden Metin Yat ise projelerinin başarıya ulaşarak kırsalda okumaya çalışan çocukları mutlu etmek istediklerini belirterek, "Çok enerji harcadık ekip arkadaşlarımızla birlikte eğer bir noktada farkındalık yaratabildiysek ne mutlu bize. Hayatımın en değerli anlarına bir gün daha eklediğim için teşekkür ederim, çocukların yüzündeki gülümsemeyi asla unutamayacağım." ifadelerini kullandı.

Gamze Koçer de amaçlarının çocuklara farkındalık oluşturmak olduğunu ancak kendisinin de bu farkındalıktan yararlandığını söyledi.

Öğrencilerle oldukça keyifli vakit geçirdiklerini kaydeden Koçer, "Köy okulundaki öğrenciler bu proje ile hem eğlenip hem öğrenirken mesleki eğitimin kendileri için ilerde hedef oluşturacağını öğrendiler." dedi.