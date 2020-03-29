Okulu fabrikaya çevirip, 10 günde 150 ton hijyen solüsyonu ürettiler
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Anadolu Lisesi, Afyon

Okulu fabrikaya çevirip, 10 günde 150 ton hijyen solüsyonu ürettiler

Okulu fabrikaya çevirip, 10 günde 150 ton hijyen solüsyonu ürettiler Birçok ilin hijyen solüsyon ihtiyacını bu okul karşıladı Korona virüs vakalarının görülmeye başladığı ilk günden bu yana var gücüyle çalışan kurumlardan olan Afyonkarahisar Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya...

29.03.2020 09:37 | Son Güncelleme: 29.03.2020 09:39
Okulu fabrikaya çevirip, 10 günde 150 ton hijyen solüsyonu ürettiler

Okulu fabrikaya çevirip, 10 günde 150 ton hijyen solüsyonu ürettiler

Birçok ilin hijyen solüsyon ihtiyacını bu okul karşıladı

AFYONKARAHİSAR - Korona virüs vakalarının görülmeye başladığı ilk günden bu yana var gücüyle çalışan kurumlardan olan Afyonkarahisar Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya bölümü öğretmen ve öğrencileri, fabrikaya çevirdikleri okulda 10 günde yaklaşık 150 ton hijyen solüsyonu üretti.

Afyonkarahisar Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya bölümü öğretmen ve öğrencileri korona virüs tedbirleri kapsamında kurumların, okulların ve belediyelerin ihtiyaç duyduğu dezenfektan solüsyonunu üretmek için okulu adeta bir fabrikaya çevirerek gece gündüz demeden üretim yapmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile TOBB ETÜ arasında imzalanan Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü çerçevesinde Afyonkarahisar'da pilot okul olarak belirlenen Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında kamu kurumları için 10 günde yaklaşık 150 ton hijyen solüsyonu üretti. Türkiye genelinde bu konuda belirlenen 44 okuldan biri olan Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, imza attığı üretimle takdir topladı.

Birçok ilin hijyen solüsyon ihtiyacını bu okul karşıladı

Bu kapsamda Afyonkarahisar ili ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, Eskişehir ili ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, Muğla ili ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, Uşak İli ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükler, Kırıkkale gibi talep eden resmi kurumlar ve belediyelerin hijyen solüsyonu talepleri karşılandı. Okulun 10 günlük hijyen solüsyon üretim miktarı 150 tona yaklaştı. Bu ürün dışında il içi ve il dışında talep edilen 15 ton sıvı el temizleyici, 5 ton yüzey temizleyici ve 9 ton çamaşır suyu üretimi devam ediyor.

"4 öğretmen ve 25 öğrenci okulda dönüşümlü olarak üretim yapıyor"

Afyonkarahisar Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Teknolojisi Alanı Şefi Nurcan Ergenekon 4 öğretmen ve 25 öğrencinin okulda dönüşümlü olarak üretim yaptığını kaydetti. Ergenekon, "Okulumuz Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan genelgede açıklanan yüzde 5'lik sodyum hipoklotrit çözeltisini üretiyor şuanda. Biz bu kapsamda okulların ve diğer kurumların dezenfeksiyonunda kullanılacak konsantre solüsyonu üretiyoruz. Bu solüsyon 1'e 49 oranında suyla karıştırılarak kamu binalarının dezenfeksiyonunda kullanılıyor. 4 öğretmenle kesintisiz olarak çalışıyoruz, 25 tane öğrencimizi ise dinlendirerek üretime devam ediyoruz" diye konuştu.

"Kimya teknolojisi alanındaki öğrencilerimiz üretimin her safhasında"

Kimya teknolojisi alanındaki öğrencilerle üretimin her safhasında birlikte çalıştıklarını sözlerine ekleyen Ergenekon, "Bugüne kadar öncelikle Afyonkarahisar'ın tüm il merkezi ve ilçelerindeki Milli Eğitim müdürlüklerine, İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine, diğer resmi kurumlara teslimat gerçekleştirdik. Bunun dışında Eskişehir, Uşak ve Muğla'nın il merkezi ve ilçelerine solüsyon teslimatı yapıyoruz" dedi.

Okulu fabrikaya çevirip, 10 günde 150 ton hijyen solüsyonu ürettiler

Kaynak: İHA

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Okulu fabrikaya çevirip, 10 günde 150 ton hijyen solüsyonu ürettiler

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