Öğrencinin Okulu Değişince Sinirlenen Veli, Müdürü Dövdü
İzmir'de öğrencinin sosyal medyadaki uygunsuz paylaşımları nedeniyle okulunun değiştirilmesine tepki gösteren veli, okul müdürünü darp etti.
İzmir'in Aliağa ilçesinde eğitim veren Mehmet Saka İlköğretim Okulu'nda bir öğrencinin velisi okul müdürünü darp etti.
SOSYAL MEDYADA UYGUNSUZ PAYLAŞIMLARDA BULUNDULAR
Edinilen bilgiye göre, yaklaşık bir ay önce okulda eğitim gören iki öğrenci sosyal medya hesaplarından uygunsuz paylaşımlarda bulundu. Öğrencilerin bu paylaşım ve davranışları üzerine, konu okulun Öğrenci Davranışları Değerlendirme Kurulu'na intikal etti. Kurul, iki öğrencinin okulunun değiştirilmesine karar verdi. Bunun üzerine öğrencilerin velilileri karara itiraz etti. İtirazın ardından kuruldan yine aynı karar çıktı.
DOSYAYI ARARKEN BİR ANDA SALDIRDI
Öğrencilerin velilerine karar tebligatını vermek için okula davet eden Okul Müdürü Mehmet Ali Karaavcı (45), velilere durumu anlattı. Okul müdürü masasına koyduğu tebligatı velilere vermek için aradığı sırada, öğrencilerden birinin velisi saldırarak müdürü darp etti. Kafası, kaşı, kulağından yara alan ve kanlar içinde kalan okul müdürü bir anda yere yığıldı. Okuldaki diğer öğretmenlerin emniyete haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, veliyi gözaltına aldı.
OKUL MÜDÜRÜ HASTANEYE KALDIRILDI
Okul müdürü Mehmet Ali Karaavcı ise kaldırıldığı Aliağa Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, öğretmen arkadaşları da hastaneye akın etti. Durumunun iyi olduğu öğrenilen okul müdürünün bir müddet müşahede altında tutulacağı öğrenildi.
-
Arkadaş ben olayı kınamıyorum. Veliye derhal çocuğuyla beraber eşek sudan gelinceye kadar dayak atılsın. hemde meydanlık yerde. Herkes görsün. Artık eğitimde ipin ucu iyice kaçtı. Hocasını kucaklayanmı ararsın, dövenmi , bıçaklayanmı ne ararsan var. Bu ne lan.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
-
Teknolojiyi yanlış kullandıkça daha çok şeyler yaşarız malisef. . Öğretmenler öğrenciden korkar oldu nasıl eğitim versinlerCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
-
Öğretmenin müdürün ... kısaca eğitim çalışanlarının can güvenliği kalmamıştır. Öğrencinin geleceğini düşünmekten başka işleri olmayan bu adamlardan ne istiyorsunuz. Vicdansızlar. Veli kesinlikle cezalandırılmalı. Ama aslında caydırıcı ve yaptırım gücü yüksek cezalar getirilmeli ki herkes haddini billsin.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
-
AKP den önce bu gibi olaylar çok az dı yok gibiydi. AKP okulları da satsın Şeker fabrikaları gibi.Cevap Yaz 3 7 Yayından KaldırDOĞRU: eğitimliyi cahile kırdırma ana prensip. her alanda. . .Tüm 13 yorumu okumak için tıklayın2 Yayından Kaldır