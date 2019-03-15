Okulu Asan Binlerce Öğrenci, İklim Değişikliğine Karşı Dünya Çapında Sokakta

Dünya çapında binlerce öğrenci küresel ısınma nedeniyle iklim değişikliğine karşı derslerini bırakarak protesto gösterilerine katılıyor.

İklim değişikliğine karşı eylem günü olarak ilan edilen bugün gösterilerin yaklaşık 100 ülkeyi kapsaması bekleniyor.

Hindistan, Nepal, Güney Kore, Avustralya, Fransa, Almanya, İspanya, İskoçya, İngiltere, Kıbrıs'ta öğrenciler hali hazırda ders bırakıp protestoya katılanlar arasında yer alıyor.

Belçika ve Fransa'da bazı sendikalar öğrencilerin eylemine destek olmak amacıyla grev yapmayı planlıyor.

Bilim insanları küresel ısınma seviyesini azaltmak için daha sıkı önlemler alınması gerektiğini söylüyor.

2017'de yaklaşık 200 ülke tarafından imzalanan Paris İklim Anlaşması, küresel ısınmanın sanayileşme öncesi ortalama hava sıcaklığı seviyesinin 2 santigrat derecenin altında tutulması ve en fazla 1,5 santigrat derece olarak gerçekleşmesi için ülkelerin çaba göstermesi hedefi koymuştu.

Birleşmiş Milletler ise iklim değişikliğinin yol açacağı felaketleri sınırlamak için sadece 12 yıl gibi kısa bir sürenin olduğu uyarısı yapmıştı.



Protestoların ilham kaynağına Nobel Barış Ödülü adaylığı

Dünya çapında öğrenci gösterileri birkaç aydır Twitter ve diğer sosyal medya platformları üzerinden #ClimateStrike (İklimGrevi) ve Cuma günleri ders bırakmaya istinaden #FridaysForFuture (GelecekİçinCuma) etiketleriyle organize ediliyor.

16 yaşındaki İsveçli öğrenci Greta Thunberg parlamento önünde her hafta yaptığı protestoyla gösterilere ilham kaynağı olmuştu.

Dün Thunberg'in Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildiği açıklandı.

Ocak'ta İsviçre'nin Davos kentinde yapılan Dünya Ekonomik Forumu'nda Thunberg, politikacılara ve şirket yöneticilerine yaptığı konuşmada "iklim değişikliği konusunda başarısız olduğumuzu kabul etmek zorundayız" demişti.

Bazı ülkelerde eğitim bakanlıkları öğrencilerin ders bırakıp gösterilere katılmasını yanlış bulduklarını açıkladı.

İngiltere Çevre Bakanı Michael Gove ise yayınladığı bir video mesajında "Yaptığınız kolektif eylem etkili ve bazı şeylerin değişmesini sağlayabilir" dedi.