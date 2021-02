Okullarını öğrencilere bayram havasında hazırladılar

Ordu'nun köylerinde öğretmen ve idareciler, Kovid-19 tedbirleri kapsamında yüz yüze eğitime verilen aranın ardından öğrencilerine kavuşacak olmanın heyecanıyla, okullarını adeta bayram havasında yeni eğitim öğretim dönemine hazırlıyor.

Altınordu ilçesine yaklaşık 29 kilometre uzaktaki Gerce Mahallesi'nde bulunan 6 derslikli Şehit Bülent Demirkaya İlkokulunda, 15 Şubat'ta öğrencilerin yüz yüze eğitime başlayacak olmasının mutluluğu yaşanıyor.

Okulun idareci ve öğretmenleri, öğrencilerin rahat ortamda eğitim öğretim görmesi amacıyla kolları sıvadı.

Hijyenik bir ortam için tüm okul baştan aşağı temizlenirken, sınıflara öğretmen ve öğrencilerin kullanacağı kolonya ve maskeler konuldu, birçok alana da dezenfektan cihazı yerleştirildi. Ayrıca bazı noktalara Kovid-19 tedbirlerine ilişkin uyarıcı ve hatırlatıcı yazılar asıldı. Hizmetlilerin desteğiyle okulun bakım, onarım ve boya çalışmaları gerçekleştirildi.

Okul Müdürü Yeşim Köse Yiğit ile öğretmenler de hasret kaldıkları öğrencilerine bazı sürprizler hazırladı. Okul koridorları ve sınıflar, Türk bayrağı ve balonların da yer aldığı rengarenk malzemelerle süslendi.

Yiğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgın nedeniyle belirli bir tarihten bu yana okullarda yüz yüze eğitime ara verildiğini anımsattı.

Bu süreçte uzaktan eğitim çalışmalarına zor da olsa ellerinden gelen en iyi şekilde devam ettiklerini belirten Yiğit, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Öğrencilerimizin evlerine konuk olduk. Onlarla aynı ortamı paylaştık. Hatta diyebilirim ki onların evleri artık sınıf oldu. Bu şekilde bir süreç geçirdik. Malumunuz bu durumda köy okulları biraz daha dezavantajlıydı. Buna rağmen güzeldi. Birbirimizle daha fazla kaynaştık."

Köy okullarının 15 Şubat Pazartesi günü açılacağının duyurulmasıyla çok heyecanlandıklarını vurgulayan Yiğit, "Bu süreçte de okulumuzda hazırlıklar yapmaya başladık. Okulumuzun temiz belgesini de alarak güvenli ve temiz olduğunu tescillemiş olduk." diye konuştu.

Yiğit, "Tüm çalışmalarımızı tamamladık, biz hazırız. Heyecanla onları bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Öğrencilerimize kavuşacağımız günü bekliyoruz"

Sınıf öğretmeni Ercan Kenar ise öğretmenliğin farklı bir meslek olduğuna işaret ederek, "Çocuğa dokunmadan, gözüne bakmadan uzaktan bir nebze halletmeye çalıştık ama yüz yüze eğitim için sabırsızlıkla 15 Şubat'ı bekliyoruz. Onun için her şeyimizle hazırız. Nasipse 15 Şubat'ta çocuklarımızla kavuşacağız. Bir aksilik olmazsa kaldığımız yerden devam edeceğiz." dedi.

Kenar, 15 Şubat'ın, uzun bir aradan sonra kendileri için bir bayram, milat olduğuna değinerek, "Öğrencilerimize kavuşacağız. Onun için en güzel şekilde okulumuzu süsledik. Yemeli içmeli aktivite fazla yapamayacağımız için şu an sadece süslemeyle yetindik. Ama her şey biraz daha iyi olduğu zaman her şeyin en alasını yapacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

Ana sınıfı öğretmeni Berna Karadağ da okulların açılacağını öğrendiklerinde çok mutlu olduklarını, tüm meslektaşları gibi kendilerinin de öğrencilerine kavuşacakları günü beklediğini dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli