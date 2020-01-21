Okulların yarıyıla girmesi ile beraber tüm öğrenciler tatil yapmaya başladı

21.01.2020 15:51 | Son Güncelleme: 21.01.2020 15:51

Eğitim yatırımlarına büyük önem veren Sarıyer Belediyesi'nin öğrencilere bir armağanı olan Sarıyer Akademi yarıyıl tatilinde de öğrenciler için kapılarını açtı. Okulların kapanması ile tatil yapmaya başlayan öğrencilerin aksine Akademi'de eğitim alan 12. sınıf öğrencileri hızlandırma kampında bir araya geldi.

BAŞKAN GENÇ'TEN ZİYARET

Sarıyer Akademi'de sınava hazırlanan öğrenciler bir hafta boyunca sabah 8.30 akşam 19.00 arası Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde hem ders tekrarlarını yapabilecek hem de öğretmenleri ile berabersoruları çözebilecek. 12. sınıf öğrencileri için özel olarak hazırlanan salonda öğrencilerin verimli ders çalışmaları için her ayrıntı düşünüldü. Öğle yemeği, çay saati gibi hizmetlerin de yer aldığı kampı ziyaret eden Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, öğrencilerle sohbet ederek soru çözümlerinde onlara destek oldu. Bazı özel kurumların büyük paralar karşılığında verdikleri bir haftalık bu eğitim Sarıyer Akademi'de ücretsiz olarak gerçekleşiyor. Programın amacı ise öğrencilerin daha kolay odaklanabilmelerini sağlamanın yanı sıra öğretmen desteğinden de faydalanabilmeleri.

Kaynak: Bültenler