Okulların uzun süre kapalı kalmasının hem eğitim hem de sosyal açıdan olumsuz etkileri olabiliyor
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Okulların uzun süre kapalı kalmasının hem eğitim hem de sosyal açıdan olumsuz etkileri olabiliyor

Okulların uzun süre kapalı kalmasının hem eğitim hem de sosyal açıdan olumsuz etkileri olabiliyor
Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz - Haberler | Ekonomi

Medicana Kadıköy Hastanesi Klinik Psikolog Selin Küçük, okulların uzun süre kapalı kalmasının çocuklar üzerinde hem eğitim hem de sosyal anlamda olumsuz etkileri olabileceğini belirtti.

Medicana Kadıköy Hastanesi Klinik Psikolog Selin Küçük, okulların uzun süre kapalı kalmasının çocuklar üzerinde hem eğitim hem de sosyal anlamda olumsuz etkileri olabileceğini belirtti.

Medicana'dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Küçük, çocukların okula uyum sağlamasını kolaylaştırmak isteyen velilerin neler yapması gerektiğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Küçük, okulların uzun süre kapalı kalmasının çocuklar üzerinde hem eğitim hem de sosyal anlamda olumsuz etkileri olabileceğini belirterek, "Çok sayıda öğretmen ve okul çalışanının katıldığı çalışmalarda şu sonuçla karşılaşıyoruz; okul personelinin yüzde 74'ü çocukların okuldan uzak kalmasının çocuk gelişimi üzerinde negatif etkisi olduğunu düşünüyor." ifadesini kullandı.

Okulların kapalı kalmasının sadece eğitim alanında aksaklıklara yol açmadığını vurgulayan Küçük, "Çocukların okula gitmemesi sadece okuma yazma öğrenmeyi, matematik problemleri çözmeyi etkilemiyor. Ailelerin en çok endişelendiği konu, genelde eğitim olsa da aslında uzaktan eğitim ile çocukların bu alandaki eksikleri belirli ölçüde kapatıldı. Ancak çocukların akranlarından uzak kalması, fiziksel olarak kısıtlı bir alanda sınırlandırılmaları gelişimleri açısından ciddi riskler oluşturdu." değerlendirmesinde bulundu.

Küçük, yaşıtlarla oyun oynamanın ve vakit geçirmenin, çevreyi keşfetmenin çocuk gelişimindeki önemine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Tıpkı yetişkinler gibi çocuklar da normalleşme ile birlikte eski rutinlerine geri dönüyorlar. Anne ve babaların bu dönemde yapması gereken uzun süredir okula gitmeyen çocukları için bu normalleşme sürecini daha kolay hale getirmek. Tabii Kovid-19 tehlikesi tamamen ortadan kalkmadığı için çocukların okulda uyması gereken hijyen ve mesafe kurallarına da hazırlanması gerekiyor."

"Çocuklara okula gitme fikrini alıştırmak için pozitif konulara odaklanılması gerekiyor

Selin Küçük, ailelerin çocukların uyku saatlerini okullar açılmadan en az birkaç hafta önceden düzene koyması gerektiğini belirterek, "Bu dönem yaz tatiline denk geldiği için genelde aileler saatler konusunda esnek davranabiliyor. Ancak uyku düzeni birdenbire değiştirilebilecek bir durum değil. Dolayısıyla uyku düzenini kurmak için geç saatlere kalmamakta fayda var." ifadesini kullandı.

Küçük, çocukların uzun bir aradan sonra okula dönme konusunda isteksiz olabileceğini, anne ve babaların, çocuğun isteksizliği ve ilgisizliği karşısında sabırlı olması gerektiğini kaydetti.

Çocuklara okula gitme fikrini alıştırmak için pozitif konulara odaklanılması gerektiğini vurgulayan Küçük, "Aileler, 'Artık çok ders göreceksin, daha çok ödev yapacaksın' gibi ifadeler yerine 'Arkadaşlarınla ve öğretmenlerinle tekrar bir arada olacaksın, birlikte çalışmalar yapacaksınız, oyunlar oynayacaksınız' gibi söylemleri tercih etmeli. Bu ifadeler genellikle çocuklar tarafından daha olumlu karşılanıyor ve çocuk okulu sadece ders görülen yer olarak düşünmüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz

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Okulların uzun süre kapalı kalmasının hem eğitim hem de sosyal açıdan olumsuz etkileri olabiliyor - Haberler Ekonomi
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