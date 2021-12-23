Okulların tatil edilmesini fırsat bulan çocuklar karın tadını çıkardı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Okulların tatil edilmesini fırsat bulan çocuklar karın tadını çıkardı

İhlas Haber Ajansı / Erdem Demirci - Haberler | Güncel

Okulların tatil edilmesini fırsat bulan çocuklar karın tadını çıkardıKASTAMONU Kastamonu'nun Cide ilçesinde etkili olan kar yağışı sebebiyle eğitime ara verilmesinin ardından çocuklar, aileleriyle birlikte sokağa çıkarak karın tadını çıkardı.

ÇINAR, DİYARBAKIR (İHA) - Okulların tatil edilmesini fırsat bulan çocuklar karın tadını çıkardı

KASTAMONU Kastamonu'nun Cide ilçesinde etkili olan kar yağışı sebebiyle eğitime ara verilmesinin ardından çocuklar, aileleriyle birlikte sokağa çıkarak karın tadını çıkardı.

Kastamonu'da önceki gün başlayan ve dün de gün boyunca devam eden kar yağışı yüksek kesimlerde 1 metre kalınlığı buldu. Özellikle sahil bölgesinde devam eden kar yağışı, Cide ilçesinde de dün akşam saatlerinde etkisini arttırdı. Kar yağışı sebebiyle ilçede kartpostallık görüntüler oluşurken, yüz yüze eğitime de ara verildi. Eğitime ara verilmesi ve lapa lapa yağan kar yağışı fırsat bulan çocuklar ise aileleriyle birlikte soluğu sokakta aldı. Kar topu oynayan aileler, hem de kardan çeşitli hayvanlar yaptı. Ailesi ile birlikte kar yağışının keyfini çıkarmak için sokağa çıkan Çınar Başalı, kardan köpek yaptı.

Çınar Başalı, önce ailesiyle geyik yapmaya çalıştıklarını, fakat yapamayınca köpek yaptıklarını kaydetti. Başalı, kar yağışından dolayı büyük mutluluk duyduğunu ve ailesiyle birlikte hoşça vakit geçirdiğini belirtti.

Okulların tatil edilmesini fırsat bulan çocuklar karın tadını çıkardı

Okulların tatil edilmesini fırsat bulan çocuklar karın tadını çıkardı

Okulların tatil edilmesini fırsat bulan çocuklar karın tadını çıkardı

Yılbaşında İstanbul'a kar yağacak mı? Meteoroloji uzmanlarından art arda tahminler geldi

Yılbaşında İstanbul'a kar yağacak mı? Meteoroloji uzmanlarından art arda tahminler geldi

 İstanbul'da kar yağışı

İstanbul'da kar yağışı

 İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI TEKRAR BAŞLADI - 2

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI TEKRAR BAŞLADI - 2

İhlas Haber Ajansı / Erdem Demirci - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title