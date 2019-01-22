Okulların Tamirat ve Tadilatını Hükümlüler Yapıyor

Kilis Milli Eğitim Müdürlüğü ile Denetimli Serbestlik Şube Müdürlüğü arasında imzalanan protokol çerçevesinde hükümlüler, il genelinde belirlenen bazı okulların tamir, bakım ve onarım işlerini yaptığı bildirildi.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü kontrolünde hükümlülerin il genelinde 10 okulda tadilat, temizlik, bakım ve onarım çalışmalarına başladığı belirtildi.

Yarıyıl tatili süresince okullarda bakım, onarım, boyama ve ağaç dikim çalışması yapılacağı aktarılan açıklamada, "Denetimli serbestliğin amacının infaz artı rehberlik olmasını göz önüne aldığımızda bu projeyle hükümlülerin hem cezalarını infaz ettiği, hem de topluma faydalı bir işte çalışarak ıslah çalışmalarının gerçekleştiğini görmekteyiz. Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı olarak Kilis Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün yapmış olduğu Eğitime Tam Destek Projesi'ni destekliyoruz ve bu projenin takipçisi olacağız."ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA