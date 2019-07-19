Okulların korkuluklarını çalan şüpheli tutuklandı

Gaziantep'te okulların bahçe duvarlarındaki demir korkulukları çalan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Şahinbey ilçesindeki iki okuldan demir korkuluk hırsızlığıyla ilgili çalışma başlattı.

Okulların güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, A.N.G'yi gözaltına aldı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Okullardaki hırsızlık güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde zanlının kamyonetle geldiği okulun bahçe duvarındaki demir korkuluğu sökmesi ve aracına yüklemesi yer alıyor.

Kaynak: AA