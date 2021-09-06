Okulların ilk gününde okul servisleri denetlendi
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Okulların ilk gününde okul servisleri denetlendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Okulların başlaması ile birlikte polis ekipleri de okul servislerinde üzerinde denetim gerçekleştirdi.

Okulların başlaması ile birlikte polis ekipleri de okul servislerinde üzerinde denetim gerçekleştirdi. Kurallara uymayan servis sürücülerine cezai işlem uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin okulların başlamasıyla birlikte İstanbul'un birçok noktasında okul servislerinde denetimlerde bulundu. Fatih Lahor Kavşakta da polis ekipleri okul servislerini kurulan uygulama noktasına çekti. Durdurulan servislerde kontroller gerçekleştirildi. Kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı. Aracında 'Dur' levhası bulunmayan ve minibüs kullanma geçerlilik süresi dolan sürücü belgesiyle araç kullanan bir servis sürücüsüne para cezası kesildi.

Minibüs, uygulama noktasına gelen başka bir şoför tarafından götürüldü.

Ceza yiyen servis sürücüsü, "Kreş servisi çekiyorum. Arkadaşlar görevlerini yapıyorlar. 'Dur levhası yok' dedi. Şimdi başka bir şoför gelecek. Belgenin birkaç tane sınırı var. Bir tanesi dolmuş" dedi. - İSTANBUL

Okulların ilk gününde okul servisleri denetlendi
Okulların ilk gününde okul servisleri denetlendi
Okulların ilk gününde okul servisleri denetlendi
Okulların ilk gününde okul servisleri denetlendi
Okulların ilk gününde okul servisleri denetlendi
Okulların ilk gününde okul servisleri denetlendi
Okulların ilk gününde okul servisleri denetlendi
Okulların ilk gününde okul servisleri denetlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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