Sivas'ta yeni dönemde okulların çevresinde gereken tedbirlerin alınması amacıyla "Okulların Dış Güvenliği Değerlendirme Toplantısı" yapıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Davut Gül, Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde yapılan toplantıdaki konuşmasında 2017-2018 eğitim-öğretim döneminde okulların dış güvenliği için 235 güvenlik görevlisinin İŞ-KUR üzerinden göreve başladığını ifade etti.

Okullarda ki güvenlik kameraları hakkında da bilgi veren Vali Gül, "ASELSAN'ın alt yapısı ile yapılan 40 kamera emniyete entegre olacak ve 24 saat güvenlik güçlerimizin takip edebileceği sistem olmuş olacak. Milli Eğitim Bakanlığının Sivas İl Özel İdaresi'ne sağladığı katkılarla 30 okula daha kamera sistemini biz yapıyoruz. Toplamda 70 tanesi 3 ay içerisinde hazırlanacak. 2018 yılında hedefimiz 30 ilave daha yaparak toplam 100 okulda kamera sisteminin kent güvenlik sistemine entegre olmasını amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Emniyetin servisleri denetlemeye devam edeceğini de aktaran Gül, şunları kaydetti:

"Servis şoförlerimiz kendilerine çeki düzen verecekler, emniyetimiz de denetimleri daha arttıracak. İstediğimiz şey; onların kurallara uyması. Okul müdürlerimizden beklentilerimiz de bunu bir polisiye mesele olarak görmeden okulunun öğrencisine sahip çıkması. Okul müdürlerimiz polisler ile irtibatta olacak. Çocuklarımızın, uyuşturucuya ve tasvip etmediğimiz davranışlara bulaşmasını sağlayacak ihtimalleri ortadan kaldırmamız lazım. O yüzden herkes öğrenciyi kendi çocuğu gibi, okulu kendi evi gibi kabul edip bunun sorumluluğu ile bakması lazım. Çok şükür Sivas'ta okullarımızın dış güvenliğinde de iç güvenliğinde de standardımız Türkiye'nin diğer illerine göre nazaran daha iyi. Sınıf başına düşen öğrenci miktarımız 19. Bu Türkiye ortalamasının altında. Eğitimde devam eden yatırımların miktarı 400 milyonun üzerinde. Bu sene yine aynı şekilde devam edecek."

Gül, konuşmasının ardından katılımcıların sorun ve taleplerini dinledi.