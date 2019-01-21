Okulların Boya ve Tadilatını 'Hükümlüler' Yapıyor

ADALET Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında, haklarında kamu hizmeti cezası bulunan hükümlüler, yarıyıl tatilinde Sivas'taki 7 okulda boya, temizlik ve tadilat işlerine başladı.

Kılavuz Mahallesi'nde bulunan Abdulvahabi Gazi İlkokulu'nda düzenlenen programa Vali Salih Ayhan, Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal, Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı ile il protokolü katıldı. Vali Salih Ayhan ve beraberindekiler sınıflarda hükümlüler tarafından yürütülen çalışmaları inceledi.

Bakanlıklar arasındaki bu protokolü anlamlı bulduklarını ifade eden Sivas Valisi Salih Ayhan "Bu olayı birkaç noktadan değerlendirebiliriz. Birincisi; elbette toplumsal düzeni ihmal eden ve cezai müeyyideyi uygulaması gereken kişilerin hem toplumsal hayatla irtibatlarını koparmamak hem de yaptıkları suçun karşılığını kamuya bir hizmet anlamında ve özellikle de eğitime katkı anlamında çok anlamlı. İkincisi; eğitim kurumlarında yapılması çok anlamlı. Üçüncüsü; kurumlar arası iş birliği açısından çok önemli. Bir protokol yaparsın ama saha tatbiki, uygulaması bazen çok anlamlı olmuyor. Herhalde işin en güzel uygulanacak yerlerden birisi okullarımızdı. Okullarımızdaki ufak tefek eksiklerimizi kurumlar arası iş birliği ile giderebilmek çok anlamlı" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal ise "Tüm Türkiye genelinde yürütülen çalışmanın Sivas ayağında bulunuyoruz. Denetimli Serbestlik Müdürlüğü olarak Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde suç, toplum düzenini bozan bir hareket. Düzen bozulduktan sonra bu düzenin bir otorite tarafından yerine getirilmesi gerekir. Bu otorite devlet oluyor. Cezanın infazında çeşitli yöntemler var. Modern ceza infaz sistemlerinde artık değişik alanlarda infaz çeşidi gündemde. Bu kapsamda hafta sonları infaz, geceleri infaz, belirli yerlerden çıkma girme gibi elektronik kelepçeyle hükümlülerimizin takibi ve şu an içinde bulunduğumuz faaliyette de kamu hizmetlerini yerine getirme şeklindeki infaz. Bu infazın topluma dönüşü ve bir mahkumun da vicdanını tatmin etmesi açısından çok önemli bir yeri var. Sivas'ta şu anda 7 okulda bu iş yapılıyor. Okullarda yarıyıl tatilini seçmemizin nedeni de okulların boş olması, diğer kamu kurumlarında da bu iş devam ediyor. Adliyede, başka birimlerde temizlik, tamir, boya gibi bir çok hizmetimiz var" dedi. - Sivas

Kaynak: DHA