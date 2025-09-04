Okulların Açılmasıyla Otogarda Yoğunluk Artıyor

Okulların açılmasının yaklaşmasıyla birlikte, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda hareketlilik başladı. Otobüs firmaları, yoğun talebe yetişmek için ek seferler koyuyor.

Okulların açılmasına sayılı günler kala, tatil dönüşü 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda hareketlilik artarak devam ediyor. Otobüs firmaları ek seferlerle önlem alıyor.

"Talebe uygun olarak 200 civarında ek sefer açtık"

Yoğun talebi karşılamak için yaptıkları hazırlıklar hakkında bilgi veren Metro Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Umut Kahraman, "Pazartesi okullar açılıyor. Vatandaşlarımız memleketlerinden veya tatil yerlerinden İstanbul'a dönüş yapıyor. Dönüşler hızla başladı. Asıl hafta sonu yoğunluk bekleniyor. Yolcularımızın rahat etmesi ve mağduriyet yaşamamaları için tedbirlerimizi alıyoruz. Günde ortalama 450 sefer düzenliyoruz, hafta sonu için talebe uygun olarak 200 civarında ek sefer açtık. Vatandaşlarımıza taşıma mevzuatına uygun şekilde sefer düzenleyen firmaları tercih etmelerini tavsiye ederim" dedi. - İSTANBUL