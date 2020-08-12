Okulların açılışı senaryoları! Okulların açılışı için hangi senaryolar değerlendiriliyor? Okullarda hangi koronavirüs önlemleri alınacak? Okulların açılış tarihi merak edilirken resmi makamlardan gelen okulların açılışı için senaryolar ve okullarda uygulanacak tedbirler de öğrencilerin, velilerin ve eğitim dünyasının dikkatini çekiyor. Peki, okullarda hangi tedbirler uygulanacak? Okulların açılışı için hangi senaryolar gündemde?

Okulların açılması yaklaşırken veliler, öğrenciler ve eğitimciler, okulların açılışı ile ilgili meraklı sorular soruyor. Okulların açılışı için hangi senaryolar değerlendiriliyor? Okullarda hangi önlemler alınacak? Okulların açılışı senaryoları neler ve diğer konular araştırılıyor.

OKULLARIN AÇILIŞI SENARYOLARI

MEB Bakanı Selçuk okulların açılması planlamaları hakkında şunları ifade etti;

Bizim üzerinde çalıştığımız 4 senaryo var. Birisi tamamen açık. Allah esirgesin diğeri kapalı.

1'i okullar açılıyor. Bizim için bir senaryo. Kısıtlamasız. Okulların temizliğine, öğretmenlerine, malzemeleri tam mı?

Okulun tamamen kapalı olması da bir senaryosu. Peki okullar kapalı olursa bu çocukların eğitimi nasıl sürecek. Biz sadece online çalışmaktan söz etmiyoruz. Esaslı bir senaryo ve ciddi bir alt yapı gerektiriyor. Ben bu senaryolardan bahsettiğim de bir olasılıktan bahsediyorum. Fakat basına şöyle yansıyor. "Okullarda şöyle olacak." Hayır böyle olmayacak. Biz her şeye hazırız. Bize güvenin emin olun demek için söylüyoruz.

3. sü şu; Bizim belirli günlerde okulları açıp, mesela diyorum pazartesi salı günü okulları açtık. 1 sınıfın yarısı okula geldi. Çarşamba günü okulu temizledik perşembe cuma sınıfın diğer yarısı geldi. Cumartesi de sınav grupları ayrıca geldiler. Pazar günü okulu temizledik. pazartesi günü devir daim tekrar başladı. Seyreltilmiş eğitim modeli uygulayabiliriz.. Bu da 4. senaryo. Ola ki 3-5 ilde problem var. Türkiye'nin geri kalanında yok. O zaman o illere özel uygulama yapılır.

OKULLARDA UYGULANACAK TEDBİRLER

Standart Enfeksiyon Kontrol Önlemleri (SEKÖ), bulaşıcı alanların hem bilinen hem de bilinmeyen kaynaklardan bulaşma riskini azaltmak için gerekli olan temel enfeksiyon önleme ve kontrol önlemleridir. SEKÖ, tüm hizmet alanlarında her zaman organizasyon planına uygun olarak, tüm personel tarafından dikkatle uygulanmalıdır. Bu önlemler genel olarak aşağıdakileri içerir:

d) Kuruluş içinde hijyen ve sanitasyon kaynaklı salgın hastalık için alınması genel tedbirlere uygun hareket edilmesi,

D) Fiziki mesafenin korunması,

E) Uygun kişisel koruyucu donanımın kullanılması (maske takılması vb.)

Ğ) Uygun temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerinin sağlanması,

I) Solunum hijyeni ve öksürük/hapşırık adabına uyulması,Okulların açılışı senaryoları! Okulların açılışı için hangi senaryolar değerlendiriliyor? Okullarda hangi önlemler alınacak?

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