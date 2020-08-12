Okulların açılış tarihi ne zaman belli olacak? Okulların alışı için Bilim Kurulu toplantısı ne zaman ? MEB Bakanı Ziya Selçuk ne zaman açıklayacak? Milyonlarca öğrenci ve velinin merakla beklediği okulların açılış tarihi, öğretmen ve eğitim yöneticileri tarafından da bekleniyor. Peki, okulların alışı için Bilim Kurulu toplantısı ne zaman yapılacak? Okulların açılış tarihi ne zaman belli olacak?

Okulların daha önce duyurulduğu gibi 31 Ağustos'ta açılıp açılmayacağı konusunda Bilim Kurulu kararı bekleniyor. Peki, Bilim Kurulu toplantısı ne zaman yapılacak? İşte, milyonların beklediği toplantının tarihi ve Okulların açılış tarihi toplantısı saati!

OKULLARIN ALIŞI İÇİN BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Okulların açılışı tarihi için kararın Bilim Kurulu toplantısında ele alınacağı belirtildi. Bilim Kurulu bugün 17.00'de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak.

OKULLARIN AÇILIŞ TARİHİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Bakanlığın, Twitter hesabından 2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirme süreci nihai aşamadadır. Bilim Kurulu toplantısı sonucuna göre alınacak karar, en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

OKULLARDA ALINACAK ÖNLEMLER NELERDİR?

Bakan Selçuk okulların açılması planlamaları hakkında şunları ifade etti;

Bizim üzerinde çalıştığımız 4 senaryo var. Birisi tamamen açık. Allah esirgesin diğeri kapalı.

1'i okullar açılıyor. Bizim için bir senaryo. Kısıtlamasız. Okulların temizliğine, öğretmenlerine, malzemeleri tam mı?

Okulun tamamen kapalı olması da bir senaryosu. Peki okullar kapalı olursa bu çocukların eğitimi nasıl sürecek. Biz sadece online çalışmaktan söz etmiyoruz. Esaslı bir senaryo ve ciddi bir alt yapı gerektiriyor.Ben bu senaryolardan bahsettiğim de bir olasılıktan bahsediyorum. Fakat basına şöyle yansıyor. "Okullarda şöyle olacak." Hayır böyle olmayacak. Biz her şeye hazırız. Bize güvenin emin olun demek için söylüyoruz.

3. sü şu; Bizim belirli günlerde okulları açıp, mesela diyorum pazartesi salı günü okulları açtık. 1 sınıfın yarısı okula geldi. Çarşamba günü okulu temizledik perşembe cuma sınıfın diğer yarısı geldi. Cumartesi de sınav grupları ayrıca geldiler. Pazar günü okulu temizledik. pazartesi günü devir daim tekrar başladı. Seyreltilmiş eğitim modeli uygulayabiliriz.. Bu da 4. senaryo. Ola ki 3-5 ilde problem var. Türkiye'nin geri kalanında yok. O zaman o illere özel uygulama yapılır.