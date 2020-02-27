Okulların açıldığı deprem bölgesi Elazığ'da, çocuklara özel etkinlik

27.02.2020 11:11 | Son Güncelleme: 27.02.2020 11:13

Elazığ'da yaşanan depremin ardından 3 hafta gecikmeli olarak başlayan eğitim öğretim nedeniyle öğrencilerin motivasyonunu arttırmak ve deprem düşüncesini ortadan kaldırmak için mobil gençlik merkezleri okullara giderek etkinlik düzenliyor. Etkinliğe katılan çocuklar neşeli anlar geçiriyor.



24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik depremin ardından her alanda yaralar sarılmaya devam ediyor. Çadırkentlerde kalan aileler, sırasıyla konteyner kentlere yerleştirilmeye devam ederken, çocuklar için de bir birinden farklı programlar düzenleniyor. En çok çocukların etkilendiği deprem nedeniyle tüm kurumların olduğu gibi Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde de etkinlikler düzenleniyor. Bakanlık tarafından gönderilen Mobil Gençlik Merkezi tırı ve mobil gençlik merkezi araçlarıyla valilik koordinasyonunda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Gençlik Merkezi, depremzede çocuklara yönelik hem okullarda, hem de konteyner kentte etkinlik yapıyor.Depremin yaşandığı ilk günden beri sahada çalışmalarını yürüten uzman ve gönüllülerden oluşan ekipler, 3 hafta gecikmeli eğitimin başladığı kentte Dumlupınar ile Bahçekapı İlkokulundaki öğrenci ve ailelerle bir araya gelen ekipler, kurdukları oyun istasyonları, yüz boyama, müzikal gösteri ve çeşitli oyunlarla depremzede çocuklar gönüllerince eğlenerek eğlenceli vakit geçirmelerini sağladı. Konteyner kentte de etkinlik düzenleyen ekipler, depremin etkisinin en aza indirilmesine aracılık ediyor.



Güzel vakitler geçirdiklerini belirten çocuklardan Nazlıcan Koç, "Konteynerde kalıyoruz. Ağabey ve ablalar geldiler ve yüzümüzü boyadılar. Halaylar çekip oyunlar oynadık. Güzeldi eğlendik, onlar bizi mutlu etti" dedi.



Konteyner Kent'te yaşayan çocuklardan Beyza Nur Ateş de, "Resim çizdik, halay çektik, eğlendik. Oyunlar oynadık"diyerek yaptıkları etkinlikleri aktardı.



İlkokul öğrencilerinden Zeynep Ahsen Ayar ise,"Öğle saatinde geldiler ve çok güzel bir etkinlik oldu. Müdür, böyle bir etkinliğin olacağını söyleyince çok şaşırdım ve sevindim. Parkurlarla oyunlar oynadık. Arada bir yüzümüzü boyamaya geldiler, palyaço da vardı eğlendirdiler. Çok sevindim. Güzeldi, herksin yaşamasını isterim" şeklinde konuştu.



Etkinlikten haberi olmadığını duyduğunda memnun olduğunu dile getiren velilerden Nurhan Ayar ise, "Kızım, Dumlupınar İlkokulunda eğitim görüyor. Kızımı almaya geldim. Çok güzel bir program hazırlanmış. Bu etkinlik çok güzel oldu. Bir nebze de olsa çocuklar için bir terapi oldu. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" diye konuştu.



Sahadaki çalışmaları hakkında bilgi veren Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren de, "Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak, Elazığ'da 24 Ocak tarihinde yaşanan depremden sonra çeşitli faaliyetler ve etkinliklerle özellikle depremin yaralarını sarmaya devam ediyoruz. Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun talimatları ile depremin ilk saatinden itibaren salon ve tesislerimizde beş noktada depremzedelerimizi ağırladık. Özellikle depremzede çocuklara ve ailelerine psikososyal destek anlamında çeşitli faaliyetler yapmaktayız. Onlardan bir kısmı devam ediyor. Sabah Bahçekapı ve Dumlupınar İlkokulunda ve Konteyner Kent'te çeşitli etkinlikler yaptık, sahada olmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA