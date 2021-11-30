OKULLARIMIZIN DOĞALGAZ DÖNÜŞÜMLERİ YAPILDI

Bakanlığımızın 2021 yılı okulların doğalgaz dönüşüm çalışmaları kapsamında İlimiz Merkez İlçede doğalgaza erişimi bulunan 19 okulumuzun doğalgaz dönüşümü gerçekleştirildi.

Bu kapsamda Bakanlığımızca gönderilen ödenekler doğrultusunda, Mayıs ayı içerisinde okullarımızda fiili olarak başlayan doğalgaz dönüşüm çalışmaları, Kasım ayı içerisinde tamamlanmış ve bu okullarımızda doğalgaz kullanımına başlanmıştır.

İl Milli Eğitim Müdürümüz Ertuğrul Tosunoğlu konu ile ilgili değerlendirmesinde; Doğalgaz dönüşüm çalışmalarının tamamlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, okullarımızın doğalgaz dönüşümüyle daha çevreci ve verimli enerjiye kavuştuklarının altını çizdi. Bu vesileyle doğalgaz dönüşüm çalışmalarındaki desteklerinden dolayı Milli Eğitim Bakanımız Sayın Mahmut Özer'e ve Valimiz Sayın Enver Ünlü'ye şükranlarını arz etti.

Çalışmalar kapsamında şimdiye kadar Merkez İlçede doğalgaza erişimi bulunan 47 okulumuzda doğalgaz dönüşümü tamamlanarak kullanıma sunulmuştur. Son fazda Merkez İlçedeki dört okulumuzun daha dönüşüm çalışmalarına başlanmıştır. Üç okulumuzun ise bulundukları mahallerde doğalgaza erişimleri bulunmadığından dönüşümleri yapılamamış olup, doğalgaza erişim ile ilgili çalışmalara devam edilmektedir.

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