Okullarımızın 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı'na Yönelik Ders Araç Gereç İhtiyacına İlişkin Değerlendirme Toplantısı Yapıldı.
Ders Aletleri Yapım Merkezi Müdürlüğümüzde Genel Müdürlüğümüz Ders Kitapları ve Yayımlar Daire Başkanımız Hüseyin Burak FETTAHOĞLU, Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Yunus DEREKAYA ve Ders Aletleri Yapım Merkezi Müdürü Fuat KOTAN'ın katılımıyla okullarımızın 2021-2022 Eğitim...
Ders Aletleri Yapım Merkezi Müdürlüğümüzde Genel Müdürlüğümüz Ders Kitapları ve Yayımlar Daire Başkanımız Hüseyin Burak FETTAHOĞLU, Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Yunus DEREKAYA ve Ders Aletleri Yapım Merkezi Müdürü Fuat KOTAN'ın katılımıyla okullarımızın 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı'na yönelik ders araç gereç ihtiyacına ilişkin değerlendirme toplantısı yapıldı.
Kaynak: Habermetre