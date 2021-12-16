Okullarımıza Ziyaretlerimiz Devam Ediyor

ÇANAKKALE (Habermetre) - Vali İlhami AKTAŞ, okul ziyaretleri kapsamında; Kepez Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu, Kepez Anaokulu, Kepez Atatürk İlkokulu, Çanakkale Hafız Halil Atan Ortaokulu ve Çanakkale Hasan Ali Yücel Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.

Ziyaret ve incelemeleri sırasında Kepez Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Müdürü Özlem ÇOŞKUN, Kepez Anaokulu Müdürü Ezgi ALTUN, Kepez Atatürk İlkokulu Müdürü İbrahim SEVİLİR, Çanakkale Hafız Halil Atan Ortaokulu Müdürü Özlem ÖZDEMİR, Çanakkale Hasan Ali Yücel Anadolu Lisesi Müdürü İsmail YAVAŞ ile görüşen Vali İlhami AKTAŞ okullarda yapılan eğitim öğretim çalışmaları ile okulların genel durumları hakkında bilgi aldı.

Ziyaret edilen okulların dersliklerini de gezerek öğrencilerle yakından ilgilenen Vali İlhami AKTAŞ, öğrencilere derslerine iyi çalışmaları yönünde tavsiyelerde bulunarak Koronavirüs ile mücadelede önem arz eden temizlik, maske ve mesafe kurallarına da uymalarını istedi.

Öğretmenlerin de istek ve arzularını dinleyen Vali İlhami AKTAŞ, öğretmenlere çalışmalarında başarılar diledi.

Ayrıca okul ziyaretleri kapsamında güçlendirme çalışmaları devam eden Kepez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Uygulama Oteli'nde incelemelerde bulunan Vali İlhami AKTAŞ, çalışmalarda gelinen son durum hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Vali İlhami AKTAŞ'a ziyaretleri sırasında İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat YILMAZ eşlik etti.

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