Okullardan yardım paralarını çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı
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Okullardan yardım paralarını çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı

Çivril ilçesinde 3 ayrı okuldan hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan çocuk şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçedeki 3 okuldan yardım için toplanan paraların bulunduğu kasadan toplam 3 bin liranın çalınması...

04.01.2020 18:28 | Son Güncelleme: 04.01.2020 18:28
Okullardan yardım paralarını çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı

ilçesinde 3 ayrı okuldan hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan çocuk şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı


Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçedeki 3 okuldan yardım için toplanan paraların bulunduğu kasadan toplam 3 bin liranın çalınması olayına ilişkin çalışma başlattı.


Okuldaki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, kimliğini tespit ettiği H.D'yi (16) gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kaynak: AA
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