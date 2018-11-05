Okullardaki Spor Faaliyetleri Değerlendirildi

Van'ın Erciş ilçesinde, yeni eğitim öğretim yılı spor faaliyetleri planlama ve bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Sürekli Eğitim Merkezi 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Konferans Salonunda düzenlenen yeni eğitim öğretim yılı spor faaliyetleri planlama ve bilgilendirme toplantısı ile okullarda yapılacak sportif etkinlikler ele alındı.

Van Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, toplantıda yaptığı konuşmada, spora çok önem verdiklerini belirterek, okullarda spor müsabakalarına katılım konusunda gereken desteği verdiklerini aktardı.

Asıl önemli olanın müsabakalarda birinci olmak yerine, öğrencilere sporu sevdirmek olduğuna işaret eden Tevke, ilçelerdeki birçok okulun spor salonlarını yenileyeceklerini, bazı ilçelerde de yeni spor salonları yapacaklarını kaydetti.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç ise Van'ın Türkiye'deki en genç nüfusa sahip kentlerden biri olduğunu ancak okullardaki spor faaliyetlerine katılma konusunda iyi bir noktada yer almadıklarını söyledi.

Bunu değiştirerek Van'ı sporda daha iyi yerlere taşımak istediklerini dile getiren İnanç, "Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli çalışacağız. Burada beden eğitimi öğretmenlerimize çok iş düşmekte. 2019 yeni eğitim ve öğretim döneminde okul sporları konusunda 81. sıradan daha yukarılara çıkaracağız. Sporda yetenekli olan çocuklarımızı keşfedeceğiz." dedi.

Toplantıya, Erciş Milli Eğitim Müdürü Erol Şimşe ile Erciş, Muradiye ve Çaldıran ilçelerinde görev yapan beden eğitimi ve spor öğretmenleri katıldı.