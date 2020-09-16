Okullarda yüz yüze eğitim öncesinde çocukları maske takmaya teşvik etmenin yolları Eğitimci Yazar Coşkun Bulut çocuklarda sosyal mesafe kurallarına uyum ve maske kullanma konusunda motivasyon oluşturmanın ipuçlarını verdi.

Milli Eğitim Bakanlığı 21 Eylül Pazartesi günü okullarda yüz yüze eğitimin kademeli olarak başlayacağını duyurdu. Çocukların bir arada bulunacağı yüz yüze eğitim sürecinde uyulması gereken sosyal mesafe kuralları ve maske kullanımının önemi tekrar gündeme geldi.

Küresel salgın ile topyekün mücadele edebilmemiz için Eğitimci Yazar Coşkun Bulut, ebeveynlere çocuklarda maske takma ve sosyal mesafe kurallarına uyum konusunda motivasyon oluşturmak için şu önerilerde bulundu:

ÖNCE ÖRNEK OLMAK GEREK

Hayatımızı sağlıklı bir şekilde devam ettirebilmemiz için gerekli olan mesafe, temizlik, maske takma kurallarına yetişkinler olarak önce biz uymalıyız ve çocuklara doğru örnek olmalıyız. Çocuklara maskenin doğru şekilde nasıl takılması ve çıkarılması gerektiği uygulamalı olarak gösterilmeli ve evde birlikte alıştırma yapılmalı. Bilinçli davranan bir ailenin bireyi olmak çocukları daha sorumlu davranmaya yöneltecektir.

ZORLAMAK DOĞRU DEĞİL

Bu dönem yetişkinler ve çocuklar için kendi içinde ayrı zorluklar barındırıyor. Çocuklara sosyal mesafe kurallarına uymayı öğretirken tıpkı bebekliklerinde konuşma alışkanlığını, tuvalet alışkanlığını edindirdiğimiz dönemlerdeki gibi sabırlı olmalı ve onları zorlamamalıyız. Çocuklara covid-19'un nasıl bir hastalık olduğu, neden maske taktığımız, sosyal mesafeye dikkat etmemizin sebepleri; yaşına uygun, anlayabileceği şekilde açıklanmalı. Tehlikeli bir dönemden geçildiği için maske takmamızın zorunlu olduğu onlara öğretilmeli. "Maske takmak mecburiyetindesin." şeklinde bir söylem içeren yaklaşım ise doğru olmaz ve çocukla ilişkilerimizi zedeler. Sebep göstererek ve onları bunaltmadan belli aralıklarla kurallara dair hatırlatmalarda bulunmalıyız.

KORKUTMAMALIYIZ

Hastalığı anlatırken onları korkutmamalı ve doğru yöntemleri uygulayarak bu hastalıktan korunabileceğimizi anlatmalıyız. Kış mevsiminde soğuktan korunmak için atkı takmamız gerektiği gibi şimdi mikroplardan korunmak için maske takmalıyız gibi gündelik hayattan örnekler vererek konuyu anlaşılır kılmalıyız.

Özellikle kapalı ortamlar ve sınıf ortamlarında arkadaşlarının hapşırması, öksürmesi sonucu gelebilecek mikroplara karşı ve kendisinden de kimseye geçmeyecek şekilde maske kullanma gereklilikleri çocukla sohbet eder şekilde konuşulmalı.

MASKESİNİ KENDİSİ SEÇSİN

Ailenin imkanlarına göre; çocuklar için üretilen renkli, çizgi film kahramanları desenli, özel maskelerden alınabilir. Maskesini kendisinin seçmesi takma konusunda isteğini artıracaktır.

ÇOCUKLAR TAKDİR EDİLMELİ

Doğru davranışın pekişmesi için çocukları takdir etmek çok önemli. Sosyal mesafe kurallarına uyduğunda, maskesini taktığında hem kendisini hem de arkadaşlarını ve ailesini koruduğu için çocuklar takdir edilmeli. Maske takmaktan sıkıldığı dönemlerde sürecin geçici olduğu ve bu süreçte gösterdiği fedakarlığın çok değerli olduğu anlatılmalı. Çocuklara bu süreçte bir anı defteri hediye edilebilir ve tecrübelerini yazması istenebilir. Bu etkinlik hem onları yazarak rahatlatacak hem de bu dönemi daha anlamlı geçirmelerine aracı olacaktır.

Kaynak: Bültenler