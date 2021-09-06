Okullarda yüz yüze eğitim başladı

Okullarda yüz yüze eğitim başladı Öğrenciler ateşleri ölçülerek okula alındı Yüz yüze eğitime başlamasıyla birlikte öğrenciler ve aileleriyle birlikte okulun yolunu tuttu.

Okullarda yüz yüze eğitim başladı

Öğrenciler ateşleri ölçülerek okula alındı

İSTANBUL - Yüz yüze eğitime başlamasıyla birlikte öğrenciler ve aileleriyle birlikte okulun yolunu tuttu. Öğrenciler ve velilerin maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyduğu görüldü. Öğrenciler ateşleri ölçülerek okula alındı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvimle birlikte yüz yüze eğitime başladı. Öğrenciler aileleriyle birlikte okulun yolunu tuttu.

Okullarda korona virüs önlemleri üst düzeyde alınırken, öğrenciler ve veliler maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyduğu görüldü. Öğrenciler, okula ateşleri ölçülerek alındı. Okuluna kavuşan öğrencilerden Mert Keçe, " Canlı dersler iyiydi. Bu uzaktan eğitim sürecinde bolca kitap okudum, tekrar yaptım. 10'uncu sınıfa geçtim şu an. Arkadaşlarımı da özledim. Büyüyünce futbolcu olmak istiyorum ve atölye açmak istiyorum, tekstil okuyorum. Okula adapte sorunu olacağını sanmıyorum ama oladabilir" diye konuştu.

Okula geldiği için çok heyecanlı olduğunu belirten Sude Şen," Heyecanlıyım. Bugün arkadaşlarımla buluşacağım. Büyük bir heyecan yani. Öğretmenlerimi de özledim. Arkadaşlarımı özledim. Maske takmaya dikkat edeceğim. Ellerimi dezenfekte edeceğim. Mümkün olduğunca bir yerlere dokunmamaya çalışacağım. Biraz endişeliyim" dedi.

Ardından okul kapısında kurulan maske ve dezenfektan standı önünde sıraya giren öğrenciler, ateşleri ölçüldükten sonra sosyal mesafelerini koruyarak okula alındılar ve yüz yüze eğitim bugün itibariyle resmen başlamış oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Horoz